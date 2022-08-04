«واشنطن بوست»: الأزمة الحقيقية ستبدأ بعد عودة بيلوسي

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: رأى الكاتب جوش روجين في عموده بصحيفة «واشنطن بوست» أمس أن التأثير الأكبر لزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان سيظهر بعد عودتها إلى أميركا وسيستمر على مدى أسابيع وشهور وسنوات. وأضاف أن وتيرة وشدة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين سترتفع لا محالة، مما يغير العلاقة إلى الأبد، مع وقوع تايوان في المنتصف.

وأشار الكاتب إلى محاولات كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي لإقناع بيلوسي بتأجيل رحلتها، بحجة أن مخاطر الثأر الصيني لا تستحق فوائد زيارة رفيعة المستوى في هذا الوقت. وألمح إلى أن أولوية الإدارة الأميركية العاجلة هي تقليل خطر أي سوء تقدير يمكن أن يشعل مواجهة، وفي الوقت نفسه من المحتمل أيضا أن يحاول قادة الصين تجنب مواجهة عسكرية بسبب تايوان، على الأقل في الوقت الحالي.

وأضاف أن رد بكين، بحسب عدة مصادر في الإدارة، سيأتي على مراحل وليس بشكل أساسي في المجال العسكري، وهو ما يمكن أن يغير العلاقة بين البلدين إلى الأبد ويعرض تايوان لألم طويل الأمد.

وبحسب الكاتب فإن تلك المصادر ترى أن انتقام بكين على المدى القريب من المرجح أن يستهدف اقتصاد تايوان، وهو ما ظهرت بوادره عندما أعلنت الحكومة الصينية قبل هبوط بيلوسي عن فرض حظر على أكثر من 100 سلعة تصدير تايوانية.

