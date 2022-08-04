أصحاب الإمام الحسين عليه السلام الأوفياء

إيمانيات

المؤمن هو ذلك الإنسان الفذُّ في شخصيته ذو البصيرة، العميق الإدراك والوعي، الذي لا يسهل انخداعه، ولا يقلِّد ولا ينقاد، بل هو أصيل ومبدعٌ، ومؤثّر في الآخرين قويٌّ في نفسه لا ينقادُ للضلال الاجتماعي، لا يخضعُ للظلم ولا يقبلُ التجاوزَ على الحقِّ، ولا يظلم الآخرين، ولا يخاف الموت ولا يخاف ممن هو أقوى منه ولو كان وحيداً في وجه أمةٍ بكاملها. هذا هو النموذج الكامل للإنسان المؤمن.

إنّ أصحاب الإمام الحسين (عليه السلام) لكونهم مستبصرين قد تخلّصوا من الضلال الاجتماعي العام، وأدركوا حقّ الحسين وحقيقة ما يعو إليه فساروا معه، بعد أن ارتفعوا فوق المستوى العام للمجتمع، فتحرّروا من موبقاته، فلم تُغرّهم الدُّنيا وممالأةُ السلطان وأعطياته وإقطاعاته، ولم ترهبهم أيضاً سطوته وظلمه، ومن عرف ما آل إليه المجتمع في هذا المجال في عهد معاوية حتى آل الأمر ليزيد لَعَرَف مدى الاختلال الاجتماعي والإرهاب العام الذي مارسته تلك السلطة على الأُمّة.

من مثل هذا المجتمع الذي أفرغ من روح الثورة باستئصال تلامذة عليّ وصحبه، ممّن تبقّى من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتابعيهم، وبالإرهاب المُبالغ فيه، من هذا المجتمع المضلّل الممزّق الذي أخلّت موازينه وشُوّهدت قيمه وعُفِّيَت معالمُ الحقّ فيه، تحرُّر أصحاب الحسين من كلّ موبقاته، تحرّروا من الضلال الاجتماعي، من الإغراءات، من الخوف والإرهاب، واستبصروا الحقّ وآزروا الحسين، على علم بأنّهم إلى الموتِ سائرون، والدليلُ على علمهم هذا أنّ كلَّ واحدٍ منهم لما كان يلتحق به كان يطلِّقُ حرائره ويوزّع أمواله ويودِّع دنياه، فلو كانوا طامعين بدنيا أو بملك لما فعلوا ذلك، ثمّ الدليل كذلك حين إصرارهم على اللحاق به وملازمته بعد العلم بمقتل مسلم بن عقيل، ثمّ الدليل ليلة عاشوراء لمّا لم يعد هناك من شك بأنّ القتل هو المآل، حين جمع الحسين (عليه السلام) صحبه وقال لهم بأنّ القوم إنّما يريدونه هو فإن ظفروا به فلا حاجة لهم بأحدٍ منهم، فطلب إليهم أن يأخُذ كلّ واحدٍ منهم بيد واحدٍ من أهل بيته وينسحبوا في جوفِ الليل، فرفضوا، وقال حبيب بن مظاهر وغيره «إذن علامَ طلّقنا حرائرنا، وعزفنا عن دنيانا».

ما فعله الحسين (عليه السلام) في تخطيط المعركة بأن جعل كلّ واحدٍ من أصحابه وأهل بيته ينازل الجيش الضال وحده هو إظهارٌ لهذه الحقيقة: أنّ كلَّ واحدٍ من هؤلاء المؤمنين البَرَرةِ على بيّنةٍ تامّة وبصيرة وأنّه مُصِرٌّ على إنكار الباطل ولو كان الناس كلّهم عليه، ومصرٌّ على الحقّ ولو كان بمفرده معه، لا يهابُ فيه الموت، ولا يتراجع أمام الكثرة الضالة ولا يتردّد في مقابلة ومقاتلة الناس جميعاً لأجل الحقّ ولو كان فيه وحيداً. فأيُّ معنى هذا المعنى العظيم أن ينازل واحدٌ جيشاً من ثلاثين ألفاً فلا يكفّ عن قتالهم حتى يُقتل!!؟. الله أكبر، الله أكبرُ، لا إله إلّا الله هي هذه الحقيقة التي كانت شُعلَةَ الحياة الدافقة في قلوبهم، والمعجزة التي حرّكتهم مع الحسين العظيم من البداية حتى النهاية.

نعم، لقد وعى هؤلاء البررة خطّة الحسين (عليه السلام) وفهموها منذ البداية وساروا على خطاه.

الذين كانوا عتقاء رسول الله أو طُرَداءه وكانوا يتحيّنون الفُرص للانقلاب على الإسلام.. ظنُّ يزيد هذا وهو المُعلِنُ أنّ الوقت مُؤاتٍ للانقلاب، ولم يُخف قوله أن لا وحي نزل ولم يُخف إهانته للقرآن الكريم، فأصبحت نيّتُه الانقلابية واضحة، ولم يكن أمام الحسين إلّا أن يفعل المستحيل في مثل هكذا ظروف والأمر عنده بين البيعة والرضوخ، أو القتل، فلئن كان الموت لابدّ منه فأراد أن يكون بأكبر قدرٍ ممكن من المكاسب لمبادئه مع أكبر قدرٍ ممكن من السلبيات على عدوّه، ولذلك كان خروجه من مكّة إلى العراق ومثابرته على السير رغم إمكان العودة حين علم بمقتل مسلم بن عقيل فتلك كانت مسيرة الإعلان والاحتجاج قبل الولوج إلى الموت، ولذلك أيضاً أراد لموقفه أن يكون على النحو الذي كان من منازلة كلّ واحدٍ من صحبه بمفرده جيشَ الكفر والفسوق بكامله، ليسطّر ملحمة لا ينساها التأريخ وليظهر المأساوية التي آلت إليها حالُ المسلمين والإسلام بضخامةٍ تهزُّ ضمير المجتمع النائم، فجعل دمه الزكي ودم أهل بيته وأصحابه فداءً للدين، وأساله ليحقنه في جسم الأُمّة الجريح دواءً له عساه يتحرك قبل أن يموت.

وهكذا كان فسرعان ما تحرّكت ضمائر الناس وصَحَتْ على هول ما حدث، وما لبث يزيد أن قُتِل بعد عامين قتلةً مجهولة غريبة أخفت آثاره، وسرعان ما اندلعت الثورات ضدّ الأمويين من العراق إلى الحجاز حتى أصبحت هناك قناعة لدى الانقلابيين بأنّ الإسلام أقوى من أن يُهزم وأنّ عليهم التراجع عن النهج الانقلابي والعودة إلى نهج التلطّي بالإسلام لأجل حكم المسلمين!. فتركّز اهتمامهم على صياغة ملكهم وتجاوزوا عن التعرّض المباشر للإسلام ككيان، وتُركت بذلك الفرصة للإسلام كعقيدة وأخلاق وتشريع حتى يتفاعل على الصعيد المجتمعي رغم ما فعلوا أحياناً من تحريف فيه في حدود ما يلزم لضمان ملكهم وولاء الناس لهم. لكنّ المهمّ أنّ الإسلام أصبح في مأمنٍ من الانقلاب ضدّه.

