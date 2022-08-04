كلمةُ الإسلام ثابتة ومعناها متطوّر

إيمانيات

في أوّل عهد الناس بالإسلام أطلق النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) شعار: «قولوا لا إله إلّا الله تُفلِحوا».

فكان مجرّدُ القول بالتوحيد فلاحاً، لأنّه (نفيٌ) للشِّرك والوثنيّة، وهذا بحدِّ ذاته يُشكِّل نقلة نوعية في المعتقد والشعور أن لا تعدُّدية في الآلهة، بل هو إلهٌ واحدٌ أحد لا شريك له.

ثمّ طُرِح مفهوم (الإيمان) إلى جانب مفهوم الإسلام، ليكون النسخة العمليّة للإسلام، وهذا هو معنى أنّ الإيمان ما وقر في القلب وصَدَّقه العمل، أو أنّ الإيمانَ عملٌ كلّه، وبهذا اكتسب الإسلامُ معنىً في العمق لا معنىً إضافياً، وهو (التسليم) والطاعة لله تعالى، وهو المرادُ من قول الحقّ: ?إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ? (آل عمران/ 19)، وقول الأنبياء (عليهم السلام) في وصاياهم لأبنائهم: ?فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ? (البقرة/ 132).

وإذا بنا بعد قرنين من الزمان نشهدُ أو نسمع حديث السلسلة الذهبيّة الذي رواه الإمام الرضا (عليه السلام) على العلماء والفقهاء عن آبائه (عليهم السلام) عن جدّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، عن جبرئيل (عليه السلام)، عن الله تعالى: «لا إله إلّا الله حصني، ومَن دخل حصني أمِنَ من عذابي»، ثمّ أكّد أنّ هذه الشهادة ليست كافية بتلفُّظها المجرَّد، وإنّما هي مشروطة باتّباع مقتضياتها ومنها الإيمان بالثقل الثاني للقرآن وهم أئمّة أهل بيت النبوّة (عليهم السلام) كجزء من الإخلاص لله تعالى، وبصفتهم الأُمناء على الرسالة، والمُجسِّدين لمفاهيمها، والعاملين بأحكامها، والمُتخلِّقين بأخلاقها، تماماً كما كان جدّهم (صلى الله عليه وآله وسلم) يفعل.

وانطلاقاً من ذلك، فإنّ علماءنا اليوم يتحدَّثون عن (المُسلِم) حديثهم عن (المؤمن) لا الذي يُدلي بالشهادتين، بل عن (إسلام الوجه) لله، والتوجُّه نحو إرادته ومرضاته، (إسلام العقل) في معتقدات الإنسان الدينية، وعن (إسلام القلب) في تجاوب مشاعره وعواطفه مع متبنياته الفكرية، و(إسلام الحركة) في أداء ما ينبغي من أعمال صالحة ومسؤوليات إسلاميّة، و(إسلام الحياة) في كلِّ فصولها ومرافقها وشعابها.

وبمعنى آخر، نحنُ اليوم - بصفتنا مُسلِمين - لسنا كما كان الناس على أوّل العهد بالإسلام، يُكتفى منّا النطق بالشهادتين ليكون ذلك حصننا المنيع.. الشهادتان تُحقن بهما الدماء، ولكنّ ليس ذلك كلّ القصّة ولا منتهى المطلوب، إذ بعد أكثر من (1400) سنة من ممارسة الإسلام العمليّ والميدانيّ والحياتيّ، لا يُعقَلُ أن يكون المُسلمُ - حقَّ المُسلم - هو الناطقُ بالشهادتين فقط، ولذلك فإنّنا نستنكرُ من (المُسلم) سكوته على الظلم، ونستهجنُ مفارقته للباطل (بشتّى صُوَره وألوانه)، وننتقصُ من إسلاميّته إن خان أو غشّ أو تَعصَّب أو تَطرَّف.. والسؤال دائماً برسم كلّ المُسلِمين: كيف تكونُ مُسلِماً وتبيحُ اقتراف المحرَّمات؟! كيف تكونُ مُسلِماً وتُناصرُ أعداء الله، وتُحاربُ أولياءَه؟!

كيف تكونُ مُسلِماً وأنت مستغرقٌ في ذاتياتك وأنانياتك، لا تهتزُّ مشاعرك لما يجري لإخوانك المُسلِمين، الذين هم إخوتك في الدِّين، أو لما يتعرَّض له إخوانك في الإنسانية، وأنت قابعٌ في برجك تتفرَّج من (الشُّرفة) على ما يجري في (الشارع) من انتهاكات صارخة، وعداوات فاضحة، ومنكرات قبيحة، وظُلم فظيع، وكأنّ ارتفاع الشُّرفة عن مستوى الشارع يرفعُ عنك مسؤوليتك كمُسلِم عن رفع ذلك، أو الحدّ والتقليل منه.

