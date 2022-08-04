هل المنبر العاشورائي قادر أن يجتذب الأجيال الجديدة؟

إيمانيات

قد يقول بعض النَّاس: إنَّ شبابنا وأجيالنا لا يحضرون المآتم، ولا يستمعون إلى خطاب المنبر.

لعلَّ التقصير منَّا نحن أصحاب المنبر، فلم نتمكَّن من أن نجتذب هذا الجيل، ولم نتمكَّن من أن نقرِّب هذا الجيل إلى موسم عاشوراء وإلى خطاب المنبر.

وهذا الكلام موجَّه إلى أصحاب المنبر العاشورائي والذين نثمِّن دورهم، ونثمِّن جهادهم، ونثمِّن عطاءهم، بارك الله بهم، هذا الخطاب موجَّه إليهم.

فالمطلوب مِنَ الخطاب العاشورائي أن يُخاطب كلَّ الأجيال، مِنَ الكبار إلى الشَّباب إلى الصِّغار، ومن الرِّجال إلى النِّساء، ومن المستويات المختلفة.

إذن، شريحة الأجيال والشَّباب النَّاهض الجديد، مطلوب أن نعنى باجتذابه إلى أجواء الموسم العاشورائي.

فحتى نُقرِّب الجيل الجديد، وحتى نجعل جيلنا يتفاعل مع خطابنا وخطاب عاشوراء وخطاب المنبر، يجب أوَّلاً وثانياً وثالثاً.

