الجهاد في الإسلام.. وقاية وحصانة

إيمانيات

يقول تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا). وبعد هذا وذاك، فإنّ المؤمن لا يعيش الانعزال عن ظلم الواقع وانحرافه، وعن آلامه وأحلامه، فأن تكون مؤمناً، يساوي أن تكون مجاهداً بكلّ طاقاتك (وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) (الحجرات/ 15)، فإذا كنت مؤمناً، وأعطاك الله مالاً، وكانت الساحة تحتاج إلى مالك، فأعطِ الساحة من مالك، فذلك هو جهادك من مالك، (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة/ 286)، لأنّ مالك الذي أعطاك الله ليس ملكك، إنّما هو أمانة الله عندك، فأنت في واقع الأمر وكيل الله في المال (وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ) (الحديد/ 7)، أي وكلاء فيه، حيث حدّد الله لكم كيف تحركونه لتنفقوه على أنفسكم وأهلكم، ثم على من أراد لكم أن تنفقوه عليه أو فيه (وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) (النّور/ 33)، (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (المعارج/ 24- 25).

فمن واجب الأمّة إذا عاشت حاجاتها الحيويّة، سواء كانت صحية تحتاج إلى من يتخصّص بالطبّ، أو تربوية تحتاج إلى من يتخصّص في التعليم، أو عمرانية تحتاج إلى من يتخصص في الهندسة وفي العمران، أو حاجات جهادية أو سياسية أو اجتماعية، ولم تكن هناك قدرة على تلبية الإمكانات الماليّة، على الأمّة في هذه الحال أن تدفع من مالها على نحو الوجوب الكفائي، بل حتى من غير الحقوق الشرعيّة، للمجاهدين وللمتخصّصين في كلّ الشؤون التي تبني للمجتمع نظامه وللأمّة حضارتها.

(وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ). والجهاد عندما تكون مؤمناً هو أن تجاهد بنفسك، والجهاد بالنفس يتنوّع، وهو في عنوانه الشّامل، أن تعطي من نفسك في سبيل الله، فمن الجهاد بالنفس، أن تعطي الأمّة عقلك وكلّ ما ينتجه عقلك، فهو جهاد النفس، لأنّ العقل يقف في القمّة من خصائص النفس، فلذلك، لا يجوز للعالم في أيّ موقع من مواقع العلم، ولا سيّما علم الإسلام، أن يكتم علمه، بل يجب عليه أن يبذله: «ما أخذ الله على الجهّال أن يتعلَّموا، حتى أخذ على العلماء أن يُعلِّموا». ويقول سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) (البقرة/ 159).

فالبعض يرى أنَّ «يكتمون» تعني إذا سألهم النّاس فلابدّ لهم من أن يجيبوا، والحقيقة ليست كذلك، فأن تكتم علمك، يعني أن لا تبادر إلى نشره، فقد يرى بعض الناس أنّ العالم كالشجرة، لابدّ من أن تهزّها إذا أردت أن تأكل منها، وإذا لم تهزّها، فليس واجباً عليه أن يبادرك بالعلم. فماذا يا ترى عن النّاس الذين لا يفهمون مفاهيم الإسلام، ولا الحلول المناسبة للمشاكل الفكرية والاجتماعية التي يعيشونها؟!

فعلى العالم أن ينطلق ويدرس كلّ المشاكل الموجودة في العالم، سواء في المفاهيم الإسلاميّة أو الأحكام الشرعيّة أو في الواقع السياسي أو الواقع الاجتماعيّ، عليه أن يدرس ذلك ويبيّنه للأمّة، وأن يبيّن ما هو حكم الإسلام في ذلك كلّه. وقد ورد عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا ظهرت البدع كلّ البدع، سواء التي تتعلق بالأحكام أو المفاهيم أو بالعقائد أو بالواقع فعلى العالم أن يظهر علمه، ومن لم يفعل فعليه لعنة الله». فالعلم أمانة، وجهاد العالم أن يجاهد في بذل علمه.

