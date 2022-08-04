الجانب الاجتماعي في العبادة العبادة

إيمانيات

في الأساس تمثل علاقة الانسان بربّه، وتمد هذه العلاقة بعناصر البقاء والرسوخ، غير أنها صيغت في الشريعة الاسلامية بطريقة جعلت منها – في أكثر الأحيان – أداة لعلاقة الانسان بأخيه الانسان، وهذا ما نقصده بالجانب الاجتماعي في العبادة. ففي العبادات ما يفرض بنفسه التجمع وإنشاء العلاقات الاجتماعية بين ممارسي تلك العبادة، كالجهاد، فإنه يتطلب من المقاتلين الذين يعبدون الله بقتالهم أن يقيموا فيما بينهم العلاقات التي تنشأ بين وحدات الجيش المقاتل.

وفي العبادات ما لا يفرض التجمع بنفسه؛ ولكن مع هذا ربط بشكل وآخر بلون من ألوان التجمع، تحقيقاً للمزج بين علاقة الانسان بربّه وعلاقته بأخيه الانسان في ممارسة واحدة. فالفرائض من الصلاة شرعت فيها صلاة الجماعة التي تتحول فيها العبادة الفردية إلى عبادة جماعية، تتوثق فيها عرى الجماعة، وتترسخ صلاتها الروحية من خلال الممارسة إلى عملية اجتماعية كبيرة.

وحتى فريضة الصيام، التي هي بطبيعتها عمل فردي بحت ربطت بعيد الفطر، باعتباره الوجه الاجتماعي لهذه الفريضة، أو المشروع الخيري الذي يموِّله من الزكاة مباشرة. وهكذا نلاحظ أنّ العلاقة الاجتماعية تتواجد غالباً بصورة وأخرى، إلى جانب العلاقة العبادية بين الانسان العابد وربّه في ممارسة عبادية واحدة، وليس ذلك إلّا من أجل التأكيد على أنّ العلاقة العبادية ذات دور اجتماعي في حياة الانسان، ولا تعتبر ناجحة إلّا حين تكون قوّة فاعلة في توجيه ما يواكبها من علاقات اجتماعية توجيهاً صالحاً.

ويبلغ الجانب الاجتماعي من العبادة القمّة فيما تطرحه العبادة من شعارات تشكل على المسرح الاجتماعي رمزاً روحياً لوحدة الأُمّة وشعورها بأصالتها وتميُّزها.. فالقبلة أو بيت الله الحرام شعار طرحته الشريعة من خلال ما شرعت من عبادة وصلاة، ولم يأخذ هذا الشعار بُعداً دينياً فحسب، بل كان له أيضاً بُعده الاجتماعي بوصفه رمزاً لوحدة هذه الأُمّة وأصالتها، ولهذا وجه المسلمون – عندما شرعت لهم قبلتهم الجديدة هذه – شغباً شديداً من السفهاء على حد تعبير القرآن، لأن هؤلاء السفهاء أدركوا المدلول الاجتماعي لهذا التشريع، وأنه مظهر من مظاهر إعطاء هذه الأُمّة شخصيتها وجعلها أُمّة وسطاً.

هذه ملامح عامّة للعبادات في الشريعة الاسلامية. وهناك إضافة لما ذكرنا من الخطوط العامّة التي تمثل دور العبادات في حياة الانسان وإلى ملامحها العامّة التي استعرضناها، أدوار وملامح تفصيلية لكل عبادة، فإن لكل من العبادات التي جاءت بها الشريعة آثاراً وخصائص ولوناً من العطاء للانسان العابد، وللمسيرة الحضارية للانسان على العموم.