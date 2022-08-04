الأبعاد الرسالية لثورة الإمام الحسين عليه السلام

إيمانيات

لم تكن حركة الإمام الحسين (عليه السلام) مجرد حركةٍ سياسيةٍ، بالمعنى التقليدي للكلمة، بل هي حركةٌ إسلاميةٌ في معنى الاسلام في الثورة، بحيث نلتقي فيها بالأبعاد الرسالية في خطوطها التفصيلية التي تحدد لنا شرعية النهج الثوري المتحرك في نطاق التضحية حتى الاستشهاد، وفي طبيعة الظروف الموضوعية المحيطة بالحَدَث الكبير في تلك المرحلة، وفي الظروف المماثلة لها في المراحل الأخرى، الأمر الذي يجعلها حالةً تطبيقية للخطّ الاسلامي النظري في الصراعات الداخلية التي يعيشها الواقع الاسلامي بين خطّ الاستقامة وخطّ الانحراف، في الموقع القيادي الشرعي أو في الموقع المتمرد على الشرعية.

فلم يكن الحسين (عليه السلام) ثائراً يتمرَّد على الذلّ من موقع إحساسه الذاتي بالكرامة، أو التزامه العائلي بالعزّة، ولم يكن إنساناً متمرداً على الواقع في المزاج التمرّدي الذي يرفض الأوضاع الخاصة التي لا تنسجم مع مواجه، كبعض الثائرين أو المتمردين الذين ينطلقون في ثورتهم وتمردهم من حالة انفعال عامّة لا تملك أي نهج في الخطوط التفصيلية للسلوك العملي في هذا الاتجاه، بل كان مسلماً في ثورته وتمرده على خطّ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي يفرض على المسلم الثورة على واقع الانحراف من أجل أن يغيره نحو واقع الاستقامة.

وهذا ما يفرض علينا أن ندخل في عملية مقارنة بين ظروف المرحلة التي عاشها الإمام الحسين (عليه السلام)، وظروف المرحلة التي نعيشها، في طبيعتها، وفي مفرداتها، وفي خطوطها التفصيلية، وفي تحدياتها الفكرية والعملية.. لنتعرف من خلال ذلك على معنى الشرعية في حركتنا في الظروف المماثلة، وهذا هو ما نلاحظه في الكلمة الأولى التي بدأ بها الإمام الحسين (عليه السلام) حركته في ما يتحدث به الرواة من سيرته أنه خطب في أصحابه، فقال: «أيُّها الناس، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: مَن رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلّاً لحرم الله، ناكثاً بعهده، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان... فلم يُغيِّر ما عليه بقول ولا بفعل، كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله. وقد علمتم أنّ هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلّوا حرام الله وحرَّموا حلاله».