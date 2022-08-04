حل المجلس.. وتحرير الكويت

آراء

صدر المرسوم السامي لحل مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022، ليعم الفرح بذلك أرجاء البلاد وتطوى على إثره آخر صفحات الاحتقان السياسي مع الفصل التشريعي الامن عشر، وتتأهب الأمة مجدداً لاستقبال مرسوم الدعوة للانتخابات عن الفصل التشريعي التاسع عشر 2022 خلال (60) يوماً من تاريخ صدور المرسوم، وعليه نستذكر ما جاء في مضامين كلمة سمو ولي العهد يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022 نيابة عن مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد: «استجابة لواجبنا الوطني والدستوري قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار، وقررنا حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة».

وتجدر الإشارة اليوم هنا الى التزامن مع الذكرى التاريخية لأروع صور الولاء والتلاحم والثبات للشعب الكويتي الأصيل، والمتمثلة في التفافه حول قيادته يوم 2 أغسطس 1990 الى أن تحررت الكويت من براثن العدوان الغاشم، الأمر الذي ينبئ - صراحة - عن عزم الأمة على تجديد الولاء والطاعة للقيادة السياسية، عبر إعادة تصحيح المسار السياسي وتحمل كامل المسؤولية في حسن اختيار ممثليها تحت قبة البرلمان، لتكون بذلك أولى الخطوات في وضع الركيزة الأساسية لعهد سياسي جديد يعمه أجواء التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتتحقق على إثره مجمل التطلعات الرامية الى مواكبة سرعة وتيرة العمل الدولي في إنجاز جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 2030، وليتم تنفيذ خطط التنمية المستدامة لرؤية الكويت 2035.

وعليه وامتثالاً للتوجهيات السامية للقيادة السياسية، فإن المسؤولية قد أصبحت الآن أمام - أمة - يقودها الانتماء الخالص للكويت وللكويت فقط، لتسمو فوق جميع الاعتبارات وتكون هي الطائفة وهي القبيلة وهي الوطن، « فالكويت كانت بأهلها، وبقيت بأهلها، وستبقى إن شاء الله بأهلها - الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح».

