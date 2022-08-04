المتدين السيئ

آراء

هل الإنسان في خدمة الدين أم أن الدين لخدمة الإنسان؟

هذا السؤال يثير حفيظة المتدين القسري، الذي لا يغوص في مقاصد فهم الدين، وإنما يطفح في الفقوه التي تجعله فقط مدافعاً عن قناعاته المعلبة حتى لو كان في دفاعه ضرر للآخرين أو تعنيفهم أو الاعتداء عليهم مادياً أو نفسياً، فهو يجاهد بكل ما يملكه ويستطيعه أن ينزل الضرر على المخالف له فما بالنا بمن يعتقد أنه يسخر من معتقداته، فهو يظن أن واجبه وتكليفه الشرعي هو ايقاع أكبر ضرر على خلق الله من أجل الله، فهو يظن أن الله بحاجة دفاعه وتعنيف الناس من أجل معتقده ومجاهدة الآخرين كي يكون الدين كله لله.

ونسي ما قاله له الله في القرآن الكريم حيث الآية :-

?وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا(140) ?

- سورة النساء

ربنا عزوجل حتى مع الاستهزاء بآياته والكفر بها لا يأمر باتخاذ أي إجراء تجاه الكافر أو المستهزئ، بل يقول غادروهم بلا أي ضرر او حتى لوم، فضلاً عن الشتم أو الردع، فقد أوجب عليك إجراء لنفسك وليس عليهم، غادر حتى يتغير الموضوع وارجع معهم تتعامل ولا ترتب على تعاملك معهم شيئا يؤذيهم لأن الله هو المحاسب ولم يرتب عليك حسابا لهم، فأنت مخلوق مثلهم وحسابهم عند خالقهم.

البعض منا للأسف لا يأخذ بما جاء في القرآن مع أنه يبدي نفسه أمام الآخرين هو المدافع عن الدين بالسوء في سلوكه وتصرفه فيؤذي الآخرين بالسخرية أو النكات أو الإيذاء النفسي إن ردعه القانون عن الايذاء المادي، وهو يظن أنه يدافع عن دينه بغير الحق وبغير ما أمره الله في القرآن فيعطي صورة قبيحة للمتدين المتمسك بتعاليم القرآن، الذي أعطى عكس ما كان من تعليمات سماوية كما في الآية السابقة.

إن فكرة إيقاع الأذى على الآخر المخالف مهما كان خلافه معاكسا لمعتقدك أو لرأيك هي فكرة بشعة قبيحة وشنيعة، ويجب ألا تصدر من متدين يحمل وسم الدين على سلوكه فيسيء الى ما يحمل من معتقد

يقول جوستين بيرغ

الأشرار يفعلون الشر بطبعهم

والأخيار يفعلون الخير بطبعهم

لكي تقنع الأخيار بفعل الشر يحتاجون إلى دين.

كما على المتدين ألا يجعل لهذه المقولة مصداقا بسلوك مشين أو يكون مصداقا لهذه :-

كلما زاد منسوب التدين قل منسوب الأخلاق.

