«لنتعايش معهم ليش لا؟!»

آراء

«المثليون أصبحوا موجودين في كل دولة ولابد أن نتعايش معهم » مقولة ترددت في الآونة الاخيرة، لا أعرف مصدرها، ولكن اذا كان يسكن في هذا البلد ويعيش بين افراد مجتمعه لابد أن يكون على علم ودراية بالدين الاسلامي وحكم الله سبحانه على هذه الفئة من الشاذين انسانيا، «فإذا كان يعلم وصرح بهذا الكلام فهي مصيبة وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم».

ان التعايش معناه اجتماع مجموعة من الناس في مكان واحد، حيث تربطهم وسائل العيش من الطعام، والشراب، وأساسيات الحياة، بغض النظر عن الدين أو الانتماءات الأخرى، حيث يعرف كل منهم حقوقه وواجباته دون اندماج أو انصهار تام وذلك ليصل المجتمع إلى الاستقرار.

وللتعايش ثلاثة أنواع: «ديني ومذهبي وعرقي»، اذن من يقصد بالتعايش مع المثليين تحت اي نوع من انواع التعايش ندرجهم، فلا هي تندرج تحت دين ولا مذهب ولا عرق، وفي يوم 17 مايو من عام 1990 أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، منهية بذلك أكثر من قرن من الزمان تم فيه اعتبارها حالة مرضية، اذن ولا تندرج أيضا تحت الحالة الصحية، وبعيدا عن الدراسات التي يتم الترويج لها إعلاميا أجرى فريق من الباحثين في جامعة «نورث ويستيرن» الأميركية دراسة علمية عام 2014 شملت فحص الحمض النووي لأربعمئة ذكر من المثليين الجنسيين، ولم يتمكن الباحثون من العثور على جين واحد مسؤول عن توجههم الجنسي، وقالوا إن «الجينات كانت إما غير كافية، وإما غير ضرورية لجعل أي من الرجال شاذا جنسيا» واستخلصت الدراسات والبحوث «الامريكية» « وذكرت الامريكية بالذات لان البعض الكثير لديه عقدة الاجنبي ويقتنع بدراساتهم اكثر » استخلصت هذه الدراسات انه لا وجود لاساس علمي للمثلية، اذن على اي اساس يكون التعايش مع هذه الفئة التي تهين كرامة الانسانية وتقضي على كل مشاعرها الطبيعية من حب وألفه وتسامح بين افرادها.

«اذا كان هناك نوع هم يعرفونه يندرج تحت التعايس فليخبرونا حتى نستفيد ونطبق»

هل من صرح واقترح التعايش معهم مثقف؟ لا اعتقد ، لان المثقف لابد أن يكون على علم ودراية من خلال اطلاعه ومعلوماته بالمشاكل الصحية والنفسيه التي سوف تواجه المجتمع اذا ما تحقق هذا التعايش،

إذن هو متأثقف، والمتأثقفين دائما ما يثيرون مواضيع مثيرة للجدل حتى يتم تسليط الضوء عليهم وللتكسب الاجتماعي وحب الظهور، ومن ينصحون بالتعايش مع قوم لوط هم يعلمون بمدى تأثيرهم السلبي على الفرد والمجتمع ويقرون بذلك بينهم وبين انفسهم ولو خُيّروا بالعيش في مجتمع اغلب افراده من هذه الفئة أنا متأكدة بأنهم سوف يرفضون ولو أن أحدا من أفراد أسرتهم من هؤلاء القوم أيضا متأكدة بأنهم سوف يرفضون التعايش معه وسيحاولون مساعدته بشتى الطرق للتخلص من هذا الشذود «طبعا اذا كانوا هم انفسهم طبيعين وفطرتهم سليمة».

لكن حب الشهرة والظهور الاجتماعي اعمت عيون الناس وجعلتهم يسلكون اي طريق امامهم لتحقيق ذلك بغض النظر عن التأثير السلبي على افراد المجتمع، فلنتقِ الله في انفسنا وفي هذا المجتمع الذي اصبحت تتوافد عليه الافكار الهدامة من كل حدب وصوب تحت ذريعة التحضر والحداثة حتى انتشرت المخدرات والجريمة وتنقصنا الان المثلية حتى نصبح مثلهم.

واخيرا اقول لمن صرحوا بضرورة التعايش معهم اخر الاخبار: «الصحة العالمية تنصح «المثليين» بتقليل الممارسات الجنسية مع نفس الجنس وإعادة النظر في ممارسته مع شركاء جدد. 98 % من الحالات المبلغ عنها بـ #جدري_القرود لرجال لهم صلات جنسية برجال» «وما بعد هالخبر كلام»

فعلاً.. «نصف المعرفة أكثر خطورة من الجهل». جورج برنارد شو

