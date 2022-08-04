الإمام الحسين (عليه السلام) 1383

آراء

ونحن نعيش الأيام الأولى من عام 1444هجري والشهر الأول منه هو محرم يعيش العالم الإسلامي ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) في العاشر من محرم، وهي ذكرى تعود كل عام بلونها الأسود على المسلين على مدى 1383 سنة واقعها الظلم الذي وقع على الامام الحسين (ع)، ولغير العارف من هو الامام الحسين (ع) هو (أبو عبد الله الحسين بن على بن ابى طالب الهاشمي القرشي ولد في 3 شعبان عام 3 هجرية واستشهد في 10 محرم 61 هجري 8 يناير 626 م - 680 م،

وهو الحفيد الثاني وسبط النبي سيدنا محمد (ص) خاتم الانبياء ويلقب بسيد شباب اهل الجنة وهو خامس اصحاب الكساء وهو الامام الـ3 عند المسلمين على مذهب الامام جعفر الصادق (ع) الاثنا عشري)، ونشأ الامامان (ع) الحسن والحسين في بيت أبويهما في المدينة المنورة وكان نبينا الكريم محمد (ص) يحبهما ويأخذهما معه للمسجد النبوي في أوقات الصلاة وان سجد رسولنا الكريم (ص) صعد الحسن والحسين على ظهره الشريف، وكان سيدنا محمد خاتم الأنبياء (ص) عندما يجلس يضع الامامين (ع) يضع كلاً منهما على فخذه الشريف وكان يقول النبي الاكرم (ص) عن الامامين (ع) (هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم إنك تعلم أني أحبهما فأحبهما) وكان إذا سمع الحسين (ع) يبكي قال لأمه (ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني)

وكان الحسين (ع) أحد الذين حضروا مباهلة نصارى نجران وهو صغير حيث أخذ النبي بيد فاطمة والحسن والحسين (عليهما السلام) للمباهلة وقال (ص) (هؤلاء بني)، وتوفي النبي الاكرم محمد بن عبدالله سنة 11 هجرية وكان الامام الحسين (ع) حينها بين السادسة والسابعة من عمره ولم تلبث عدة شهور حتى توفيت والدته بنت النبي الكريم سيدتنا فاطمة الزهراء (ع) حيث توفيت في نفس السنة 11 هـجرية وكانت وصية الامام الحسين (ع) لابن الحنفية عند خروجه من المدينة المنورة (هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب لأخيه محمد بن الحنفية،

المعروف بابن الحنفية أن الحسين بن علي يشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أُمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين)، وخرج الامام الحسين (ع) ليلة الـ 28 من رجب سنة 60 هجرية مع 82 من أهل بيته وأصحابه بمن فيهم النساء والاطفال من المدينة متوجها صوب مكة ومعه بنوه وإخوته وبنو أخيه وجلّ أهل بيته إلا محمد بن الحنفية فسار بإخوته وأخواته وأبنائه وسائر أهل بيته يرافقه 21 من أصحابه وأنصاره وبعد خمسة أيام وصلت قافلة الحسين (ع) لمكة المكرمة في الـ3 من شعبان من نفس السنة فاستقبلته حجاج بيت الله الحرام وأهل مكة،

وخرج الامام (ع) من مكة المكرمة بعد أربعة 4 وخمسة أيام وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق الـ8 من ذي الحجة (يوم التروية) وكان معه 82، وكانت المسيرة من مكة المكرمة حتى وقف الحال في ارض تدعى (كرب وبلاء) سأل الامام (ع) عن اسم هذا الموقع؟ فقيل له (كربلاء) فدمعت عيناه وقال (اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء) وقد أيقن بأن شهادته هو وأصحابه في هذا المكان فقال (هذا موضع كرب وبلاء ها هنا مناخ ركابنا ومحط رحالنا وسفك دمائنا)، وكان ذلك يوم الخميس الموافق ال 2 من المحرم سنة 61 هجرية، وكان الكون على موعد في يوم العاشر من شهر محرم مع عام 61 هجرية على موعد مع مقتل واستشهاد سيد الشهداء الامام الحسين (ع) وكانت قوات الحسين تتألف من 32 فارسا و40 راجلا من المشاة وأعطى رايته أخاه العباس بن علي وقبل أن تبدأ المعركة لجأ جيش ابن زياد إلى منع الماء عن الحسين وصحبه وبقوا أيامًا يعانون من العطش،

وبدأ رماة الجيش البغيض يمطرون الامام (ع) وأصحابه بالسهام وأصيب الكثير من أصحاب عليه السلام واشتد القتال ودارت الحرب وغطى الغبار أرجاء الميدان واستمر القتال ساعة من النهار ولما انجلت الغبرة كان هناك خمسون شهيدا من أصحاب الحسين واستمرت الحرب تدور في ميدان كربلاء وأصحاب الحسين يتساقطون الواحد بعد الآخر واستمر الهجوم والزحف نحو من بقي مع الحسين وأحاطوا بهم من جهات متعددة وتم حرق الخيام فراح من بقي من أصحاب الحسين (ع) وأهل بيته ينازلون جيش الشر ويستشهد الواحد بعد الاخر،

وكانت اللحظات الأخيرة من المعركة عندما ركب الامام الحسين (ع) جواده يتقدمه أخوه العباس بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) حامل اللواء إلا أن العباس ذهب إلى بحر العلقمي وهو جزء من نهر الفرات ليأخذ الماء لمعسكر الامام الحسين (ع) واصحابه ولكن العباس لم يستطع ان يشرب شربة ماء واحدة إثارا لأخيه الحسين وسرعان ما وقع صريعا من جنود العدو ولم يبق في الميدان سوى الحسين (ع) الذي أصيب بسهم فاستقر السهم في نحره وراحت ضربات الرماح والسيوف تمطر جسده الشريف فصل رأس الامام الحسين (ع) عن جسده بضربة سيف وجعلوا خيلا تسمى بخيل الاعوجي تمشي فوق الجسد الشريف وكان ذلك يوم الجمعة من ال10 كم شهر محرم سنة 61 هجرية عن العمر 56 سنة.

وها نحن نستذكر استشهاد سبط النبي الاكرم وسيد شباب الجنة بعد مرور 1383 عاماً ومن قتلوه جعلهم التاريخ في اسود صفحاته فسلاما يا امامي الشهيد نستذكر شهادتك انت واهل بيتك واصحابك وان شهر محرم من كل عام تكون القلوب دامية بدمائكم الزكية وكل مكان هو كربلاء، والحين نقول واه حسيناه واه اماما وهذه الابيات رثاء أبا عبد الله الحسين (ع) (إنّ قتيل الطف من آل هاشم – أذل رقابا من قريش فذلت - مررت على أبيات آل محمد - فألفيتها أمثالها حيث حُلت، والآن نقول اللهم احفظ الكويت واميرها وشعبها من كل شر وسوء، ولا يصح إلا الصحيح.