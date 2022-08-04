آراء

ليست مخلوقات ربانية أخرى تلك التي صعدت إلى السماء ولم تهبط منها، وليس مجرد كتابا غارقًا في الخيال ذلك الذي قام بتأليفه الكاتب المصري الراحل أنيس منصور قبل أكثر من أربعين سنة، لكنه المناخ الذي يتغير، والأجواء التي لم تصبح مواتية، والأوزون الذي ينطلق ثقبه من الأرض ليعود مجددا بعواصفه ورماله ومياهه وبلاويه إلى الأرض.

ارتفعت حرارة كل شيء ولم ترتفع فقط أسعاره، الأرض وهي تعاني حرائق متعمدة أو بفعل فاعل أو بأمر من الطبيعة، مؤتمرات المناخ التي تخرج بابتسامات وتوصيات غير قابلة للتحقق، لا مؤتمر باريس ولا بوينس آيرس ولا حتى القادم من شرم الشيخ يمكنه أن يمنع تجريف الحياة من حولنا، لا هذا أو ذاك يمكن أن يوقف عجلة التصحر السريعة، أو حالة الجفاف المريعة، أو انهيار الجبال الجليدية أمام القطبين المجهدين.

اتفق «الروس والأوكران» على ميثاق تاريخي بفتح الموانئ المقصوفة أمام تصدير الحبوب، صفق العالم للاتفاق، أقاموا المآدب من جديد، والأفراح والليالي الملاح بعد توقف دام ستة شهور، وربما أكثر.

رغم ذلك لم تنخفض أسعار أي شيء، ولم تتحسن الأجواء في سماوات بلادنا ولا حتى في بلاد الآخرين، ارتفعت الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية في نصف ولايات الولايات المتحدة الأمريكية، وهرع الناس في أوروبا بحثا عن الماء والدواء خوفا من ضربات الشمس المميتة، وهطلت الأمطار الرعدية بقوة على منطقة الخليج ربما لأول مرة منذ سنوات بعيدة.

الذين صعدوا إلى السماء بكواكبهم المصنعة، وأقمارهم المرصعة، وشبكاتهم الجهنمية لم يقرأوا أي شيء يرسلوه إلينا حتى نتوب عن أفعالنا، أو ندعو الله بأن يتوب علينا، لم يقولوا لنا توقفوا فورًا عن كل ما يطلق عليه بالانبعاثات الحرارية، لكن قال لنا أهل الأرض ذلك، لم يقل لنا من هم في السماء أن البحار سوف تطغى على اليابسة، والصحراء على الزرع والضرع، والفيضانات على الشواطئ، وملامح الحياة على البر، لم يقل لنا أحدا من السماء أن كواكبهم قد التقطت نيزكا وهو يهوي، أو قمرا وهو يتلألأ في مداره، أو شمسا وهي تخترق حواجز الصوت والضوء والطاقة والكلوروفيل على الأرض.

اكتفوا فقط بالمناورات، بزرع كتائبهم الإلكترونية من أجل تتويه بني البشر، والزج بهم في مغاليق الغموض والجهالة وما خفي كان أعظم.

أما جامعاتنا ومراكز بحوثنا على الأرض المريضة، فمازالت تطلق التحذيرات من انفلات معملي جديد، من مرض أطلقوا عليه بعد شبه التفشي «جدري القردة»، يحدث ذلك رغم أننا مازلنا نعاني من انتشار فادح جديد لمتحور المتحور من كورونا، أوميكرون أو عائلاته المتتابعة، ومازلنا نعيش الانفتاح بحذر شديد وبأرقام إصابات أشد، وبحالة هلع أكثر تأثيرا من بداية جائحة كورونا، وأقل علما بما يمكن أن يحدث لو تفشى جدري القردة أكثر فأكثر.

الذين صعدوا إلى السماء وثقبوا الأوزون لم يقولوا لنا أي شيء عن الفيروس الجديد، لم يتنبأوا ولم تلتقط «تليسكوباتهم» الجهنمية أي تحركات لأية أوبئة من «فوق»، كل ما جاءت به إلينا مجرد مغامرات صبيانية وكأننا أمام ألعاب إلكترونية يتشاجر عليها الأطفال، ويتباهى بها آباؤهم وأمهاتهم، ويلتف حولها الأصدقاء من كل قرية وكل مدينة وكل فج عميق.

الذين صعدوا إلى السماء أسوأ بكثير من الذين هبطوا منها، على الأقل أن الذين هبطوا وفقا لرواية أنيس منصور اجتمعوا مع الرئيس الأمريكي الأسبق أيزينهاور في مطار نيويورك ثم صعدوا بسلام إلى عوالمهم الخفية، من دون ضوضاء أو عويل أو عدوان على الأرض.

الكارثة أن الذين صعدوا من الأرض إلى السماء قد أضروا بالأرض، والذين هبطوا من السماء إلى الأرض كانوا أكثر حيطة وحذرا، الذين صعدوا إلى السماء أو الذين هبطوا منها شقي رحا لجهالة مازلنا نعيش أضغاث كوارثها، والمصيبة أننا في إقليمنا «النائم» لا نستطيع حتى ترجمة الاستباق والكون يتجه بكوارثه نحونا ونحن لا نفسر إشاراته بعناية.

كل ما يروق لنا هو مجرد بحث عن طوق نجاة لقضايانا التي غرقنا فيها من رؤوسنا حتى أخماص أقدامنا، وكل ما يقلقنا ان سندويتش الهامبورجر قد ارتفع بما يتجاوز حدود إمكانات رواتبنا، وأن برميل النفط سوف يرتفع بفعل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، حتى تمتلئ خزائننا بالأموال ولا يهم إذا كانت صوامع غلالنا ممتلئة بالحبوب والأقماح أم لا.

أصبحنا نتحدث بجاهلية مفرطة عن كل ما لا يهمنا ونعتقد أنه يهمنا، عن كل من ليس لنا صلة به ونفتي بأنه مربط الفرس وعين اليقين وبيت القصيد والله وحده المستعان.

