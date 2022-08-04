البرتغالي بينتو مدرباً للأزرق.. ومواطنه بيكسي للأولمبي

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أعلن اتحاد الكرة عن تعيين البرتغالي روي بينتو مدربا للمنتخب الأول ومواطنه إيميليو بيكسي مدربا للمنتخب الأولمبي. وقال الاتحاد في بيان صحافي إن بينتو يمتلك خبرة تدريبية واسعة، إذ بدأ مشواره التدريبي في 2009 ودرب منتخبات بلاده (تحت 17 عاما إلى 20 عاما) وكذلك فريق النادي الأهلي السعودي.

وفق البيان حقق المدرب الجديد مع منتخبي البرتغال (تحت 16 عاما) بطولة مونتيغو الدولية بفرنسا و(تحت 17 عاما) المركز الأول في بطولة إنكلترا الدولية موسم (2009 - 2010) ومع الأهلي السعودي كأس بطولة الأمير فيصل بن فهد تحت 23 عاما موسم (2012 - 2013).

وأحرز المدرب البرتغالي في الموسم (2017 - 2018) بطولتي سايرنكا الدولية ببولندا والاتحاد الأوروبي للنخبة مع منتخب البرتغال (تحت 17 عاما)، وفاز مع منتخب (تحت 18 عاما) بالبطولتين الدوليتين لامانغا بإسبانيا وأوبورتو بالبرتغال موسم (2018 - 2019).

أما مدرب المنتخي الأولمبي بيكسي، فقد بدأ مشواره التدريبي عام 2005 في الرابطة البرتغالية للاعبين المحترفين ومساعد مدرب لمنتخبات البرتغال (تحت 16 إلى 20 عاما) وكذلك فريق النادي الأهلي السعودي. وذكر الاتحاد أن بيكسي وصل مع منتخب البرتغال (تحت 17 عاما) إلى نصف نهائي بطولة أوروبا موسم (2013 - 2014) ومع منتخب (تحت 19 عاما) إلى نصف نهائي البطولة نفسها موسم (2015 - 2016). وفي موسم (2016-2017) بلغ ربع نهائي كأس العالم مع منتخب البرتغال (تحت 20 عاما) وفي موسم (2018 - 2019) وصل مع منتخب بلاده (تحت 17 عاما) إلى الدور ربع النهائي لبطولة أوروبا، كما حقق في الموسم نفسه.