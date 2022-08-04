«شباب السلة» هزم البحرين

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حقق منتخب كرة السلة للشباب انتصاره الثاني على التوالي بفوزه على نظيره البحريني 64-47 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الرابعة من البطولة الخليج للشباب المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا، والتي تستضيفها الامارات لغاية 6 أغسطس المقبل، كما فاز في الجولة ذاتها المنتخب القطري على السعودية 79-55، والامارات على عمان 57-45. ويتصدر المنتخب القطري ترتيب الفرق ثم تأتي السعودية في المركز الثاني، والأزرق والبحرين في المركزين الثالث والرابع، يأتي بعدهما الامارات وأخيراً عمان في آخر الترتيب.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على ان يلتقي عقب الدور التمهيدي، الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي، وسيتأهل الفائزان الى الدور النهائي. يذكر ان الاول والثاني في هذه البطولة سيتأهلان الى نهائيات آسيا التي ستقام الشهر المقبل في طهران. وكان الأزرق خسر مباراتيه أمام قطر والسعودية قبل أن يتغلب على عمان والبحرين وهو خاض مواجهة متأخرة مساء أمس أمام الامارت سيضمن له الفوز بها التأهل إلى نصف النهائي.

