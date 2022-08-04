«الجمباز الإيقاعي» يستعد في كازاخستان و«الفني» في جورجيا و«الباركور» في إنكلترا

محلية

أعلن الاتحاد الكويتي للجمباز عن خطة إعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة والتي تستهلها بالمشاركة في البطولة العربية للرجال والسيدات التي تستضيفها الجزائر في شهر سبتمبر المقبل. وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد اللعبة فهد الصولة أن وفد منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات سيغادر غداً الجمعة إلى كازاخستان لخوض معسكر تدريبي يستمر لمدة 23 يوماً استعداداً للبطولة العربية، على أن يترأس الوفد عضو اللجنة النسائية في الاتحاد سعاد الكندري، فيما يضم الوفد مديرة الفريق لجين العصفور والمدربتين الأوكرانيتين إيرنيا كوفالتشوك وفيكتوريا فسيوك و9 لاعبات يمثلن المنتخب. وأفاد الصولة الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد العربي للعبة بأن وفد منتخب الجمباز الفني للرجال والسيدات سيغادر إلى جورجيا بعد غد السبت لخوض معسكر تدريبي يستمر لمدة 20 يوماً استعداداً للبطولة العربية أيضاً، إذ سيترأس الوفد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ناصر الهلفي، ويضم الوفد 12 لاعباً و6 لاعبات إلى جانب مدربي منتخب الرجال الأوكرانيين فيتالي وآرسينيف، ومدربتي منتخب الفتيات الأوكرانيتين تيتيانا بوكوتيلي وفيكتوريا اللتين استعارهما الاتحاد من أكاديميتي أكرو وسالتو، منوهاً بأن إعداد المنتخبات سيتواصل محلياً بعد العودة من المعسكر وحتى موعد السفر إلى الجزائر.

وكشف الصولة عن أن منتخب الباركور سيخوض معسكراً تدريبياً في مدينة ليفربول الإنكليزية اعتباراً من 10 الشهر الحالي ولمدة 17 يوماً استعداداً للمشاركة في بطولة العالم التي تحتضن منافساتها العاصمة البلغارية صوفيا خلال الشهر المقبل، على أن يترأس وفد منتخب الباركور أمين صندوق الاتحاد عايد السهو. ووجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد شكره وتقديره إلى الهيئة العامة للرياضة التي وفرت كل الدعم للمنتخبات الوطنية في رحلة الإعداد الحالية، متمنياً أن تحقق هذه المنتخبات أقصى درجات الاستفادة الفنية والبدنية في معسكراتها الخارجية من أجل تسجيل أفضل المشاركات في الاستحقاقات المقبلة.

