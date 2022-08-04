نجاح «شهداء القرين» للكارتينغ

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اختتمت أول من أمس بطولة «شهداء القرين « للكارتينغ على حلبة مجمع الكوت بعد منافسات مثيرة، ووسط نجاح كبير ومشاركة مميزة من المتسابقين، وبحضور الوكيل بالديوان الأميري مدير مكتب الشهيد صلاح العوفان، وأمين صندوق النادي الكويتي للكارتينغ يوسف الكندري واسر شهداء بيت القرين.

وجاءت النتائج النهائية كالتالي: فئة الفتيات جاءت اولا سعاد الزنكي والثانية نورة العازمي وحلت ثالثة شيخة خالد، وفي فئة الفتيان حل اولا يعقوب الزنكي والثاني مشعل الشعلان والثالث حمد الكندري.

وفي فئة البنات حققت اللقب ايمان شمس الدين والثانية فاطمة الشويعي والثالثة شريفة باقر، واخيرا في فئة الشباب احرز المركز الاول عبدالله خان، وجاء ثانيا فيصل الشويعي وحل ثالثا عادل الشويعي. وحصل صاحب المركز الأول في كل فئة على مبلغ 300 دينار والثاني 200 دينار فيما نال الثالث 150 ديناراً.