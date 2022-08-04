فيتوريا يوجه رسالة لصلاح

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قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إن مكالمته مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي من الأمور الخاصة جدا. وتسلم المدرب البرتغالي مهمته خلفا للمصري إيهاب جلال الذي أقيل بعد 3 مباريات فقط في يونيو الماضي. وأضاف فيتوريا في تصريحات لموقع الاتحاد المصري: «المكالمة مع صلاح كانت لطيفة للغاية واللاعب حرص على تهنئتي بتولي تدريب الفراعنة».

وتابع: «أقول لصلاح وكل اللاعبين هيا بنا نبدأ العمل لنجعل الجماهير فخورة بمنتخب مصر». وأكد أن المفاوضات مع الاتحاد المصري بدأت عن طريق حازم إمام وكانت رسالته واضحة والحوار دار بين اثنين محترفين.

وواصل: «علمت غرض الاتحاد المصري من مدة العقد (4 سنوات) وهو التأهل لكأس العالم 2026 خاصة أنني لم أوقع عقدا بهذه المدة من قبل وإن قدت بعض الفرق لهذه الفترة».

وأردف: «اللاعبون في مصر لديهم حماس كبير وتركيز على تنفيذ المطلوب منهم وتطوير أنفسهم». وتابع: «في أوروبا وبسبب التنافسية العالية يكون أداء اللاعبين أقوى وأسرع والعقلية هي المسؤولة عن هذه التحسينات، ولذلك يجب على اللاعبين التحلي بعقلية احترافية ويحب أن نعمل على كل عوامل تكوين البطل من إخلاص وجدية وعقلية».