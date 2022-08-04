loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الجيش» يطلب المشاركة في البطولة العربية


طالب نادي طلائع الجيش بالمشاركة في البطولة العربية في نسختها المقبلة. وأرسل النادي خطابا رسميا لاتحاد الكرة كشف فيه تفهمه لموقف الاتحاد بإرسال أسماء الفرق الأربعة المشاركة في بطولتي أفريقيا دوري الأبطال (الأهلي – الزمالك) والكونفدرالية (بيراميدز- فيوتشر) بناء على نتائج الدور الأول من مسابقة الدوري.
وأكد الطلائع في خطابه لاتحاد الكرة تمسكه بالمشاركة في البطولة العربية كممثل لمصر في النسخة المقبلة. ويحتل الفريق العسكري المركز الخامس حاليا في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فيوتشر صاحب المركز الرابع.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة