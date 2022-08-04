الزمالك يستعيد الونش

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عاد محمود الونش للمشاركة في تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة الجونة المقرر إقامتها غدا الجمعة في الجولة الـ 29 بمسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض الونش لإصابة قوية في وجهه خلال مباراة بيراميدز التي انتهت بفوز الزمالك 3-0 الإثنين الماضي ما دفع الجهاز الفني لاستبداله بمحمد أشرف روقا مع بداية الشوط الثاني.

وأعلن الزمالك بعدها أن اللاعب فقد الذاكرة جزئيا بعدما تلقى ضربة قوية من عبد الله السعيد نجم بيراميدز وخضع بعدها للملاحظة لمدة 24 ساعة.

وبات الونش جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الغد التي يسعى فيها الأبيض للفوز والاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري الممتاز للعام الثاني على التوالي.