تحديد مواعيد جولات الدوري

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حدد اتحاد الكرة مواعيد مسابقات دوري الدرجة الممتازة ودوري الدرجة الاولى وكأس ولي العهد للموسم الجديد. وتفتتح الجولة الأولى من الدوري الممتاز يوم الخميس 25 أغسطس الحالي بمباراة العربي مع النصر الساعة 06:50 مساءً على ستاد على صباح السالم، وتتبعها مباراة السالمية مع التضامن في الساعة 09:10 مساءً على ملعب ثامر.

ويشهد يوم 26 أغسطس مباراتين بين الكويت مع الجهراء، والساحل مع القادسية، على أن يشهد يوم 27 مباراة واحدة تجمع كاظمة مع الفحيحيل في الساعة 08:10. وتقام الجولة الأخيرة من القسم الأول أيام 1 و2 و3 نوفمبر المقبل.

أما القسم الأول من دوري الدرجة الأولى فتبدأ الجولة الأولى منه يوم 28 أغسطس، والجولة الأخيرة يوم 12 أكتوبر المقبل. في حين تقام مباريات الدور التمهيدي لمسابقة كأس ولي العهد أيام 18 و19 و20 و21 أكتوبر المقبل، والدور ربع النهائي يومي 26 و27 من الشهر ذاته، على أن يحدد لاحقاً موعد الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.