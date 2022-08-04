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دوليه

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بوغبا يغيب 5 أسابيع


أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أول من أمس، أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا سيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع، لكنه لن يخضع لجراحة في الركبة كانت ستبعده عن كأس العالم قطر 2022.
وقال متحدث باسم النادي لوكالة فرانس برس إن بوغبا الذي عاد إلى نادي السيدة العجوز هذا الصيف بعد ست سنوات في مان يونايتد الإنكليزي، سيخضع لـ «علاج لمدة خمسة أسابيع».
وكان يوفنتوس تلقى ضربة موجعة في جولته التحضيرية في الولايات المتحدة عندما تعرض بوغبا (29 عاماً) لإصابة قوية في الركبة اليمنى (الغضروف المفصلي)، وكان يواصل استشارة المتخصصين قبل اتخاذ قرار بشأن طبيعة العلاج. وبالتالي، سيغيب بوغبا عن انطلاقة الدوري الإيطالي المرتقبة في 13 أغسطس الحالي، لكن يمكنه العودة في منتصف سبتمبر.


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