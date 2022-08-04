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دوليه

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سواريز استهل مشواره مع ناسيونال


استهل المهاجم الدولي لويس سواريز مشواره مع فريق بداياته ناسيونال أول من امس عندما دخل بديلا دون أن يجنبه الخسارة أمام ضيفه أتلتيكو غوايانيينسي البرازيلي 0-1 في ذهاب ربع نهائي مسابقة سود أميريكانا.
ودخل سواريز، البالغ من العمر 35 عاما، في الدقيقة 74 مكان فرانكو فاغونديس وكان وقتها فريقه متخلفا بهدف لويز فرناندو منذ الدقيقة 23. وقوبل دخوله، بعد 17 عامًا من ظهوره الأول بقميص ناسيونال الأبيض، بتصفيق لنحو 30 ألف متفرج في ملعب «غران باركي سنترال» في مونتيفيديو.
وخاض سواريز الذي لم يلعب منذ مايو الماضي عندما شارك في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه السابق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد، حصة تدريبية واحدة فقط مع ناسيونال الاثنين.


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