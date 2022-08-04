حميديتش: نتمنى التوفيق لـ ليفاندوفسكي

دوليه

كشف حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، كواليس لقائه بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أثناء تواجده بمقر النادي البافاري، أول من امس.

وعاد الدولي البولندي لتوديع زملائه السابقين وإدارة النادي البافاري، رغم تصريحاته التي هاجم بها مسؤولي الأخير في الأيام الماضية.

وخلال مقابلة مع شبكة «سكاي»، أشار حميديتش إلى جلوسه في مكتبه مع ليفاندوفسكي لمدة 15 دقيقة، مضيفا «كانت محادثة لطيفة للغاية، ولقد أوضحنا خلالها كل شيء». وأردف «أعتقد أنه سعيد بهذا الوداع، وفي النهاية ما يهمنا أنه قام بعمل رائع مع بايرن ميونخ، ولهذا نتمنى له التوفيق في مسيرته».

ورفض حميديتش الاستغراق في الحديث عن أزمة «ليفا» قبل وبعد رحيله، مؤكدا أن «الجماهير تترقب الفريق الجديد بعد الصفقات المبرمة مؤخرا، وسأفعل نفس الأمر».