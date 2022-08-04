أكاذيب صدامية باقية والرد عليها!

الاخيرة

بعد أن فات الكويت معرفة نوايا صدام العدوانية منذ عام 88، فاتها كذلك أن ترد بكفاءة على أكاذيبه فبقيت حية حتى اليوم وتردد وكأنها حقائق لا يأتيها الباطل من أمامها أو خلفها، ومن ذلك دعوى أن الكويت هي من تسببت عبر تجاوزها لحصتها النفطية بانخفاض أسعار النفط العالمية، وكان الرد الذي لم يقل يتضمن أن إنتاج الكويت آنذاك لم يكن يتجاوز مئات الآلاف من البراميل مما مجموعه 77 مليون برميل حجم الإنتاج العالمي، فهل يعقل لمن ينتج هذه الكمية الضئيلة التحكم في أسعار السوق؟! بالمقابل كان الموقف الرسمي العراقي منذ انتهاء حربه مع إيران هو بعدم التزامه بأي كوتا أو حصة وأنه سيصدر ما ينتجه لإعمار بلده، لذا فقد كان حقاً للكويت بدل الصمت أن تتهم العراق بالتسبب بانهيار أسعار النفط وتجويع شعبه...



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دعوى صدام بأن الكويت تسرق النفط العراقي من حقل الرميلة المشترك بين البلدين، والرد المناسب الذي لم يقل أن الكويت ولسنوات منحت العراق كامل حصتها من نفط المنطقة المحايدة التي تقتسمها مع السعودية والمقدرة بـ 200 ألف برميل دعماً لاقتصاده، فهل يعقل بعد ذلك أن تسرق النفط من الجزء الخاص من حقل الرميلة ولم تكن تنتج منه إلا 60 ألف برميل يومياً؟! فهل يعقل أن أعطيك 200 ألف لأسرق منك 60 ألفاً؟! والأسهل ألا أخصص لك نفط المنطقة المحايدة لدعمك...



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دعوى زحف الكويت على الأراضي العراقية إبان انشغال صدام بحربه على إيران، واتضح لخبراء الأمم المتحدة وللجنة التي شارك بها الطرف العراقي بعد عام 91 أن العراق هو الذي بدأ وبحجة تلك الحرب بالتمدد على الأراضي الكويتية، وكان خطأ الكويت الجسيم هو سكوتها على ذلك الزحف الذي شجع المعتدي على التمادي وبدلاً من الطمع بالجزء الطمع بالكل وكنت قد طالبت في مقال بمنتصف الثمانينيات أسميته نحن والاشقاء بضرورة أن يحدد العراق حدوده معنا، وأن من لا يقوم بهذا الأمر وهو في حاجة لنا لن يقوم به بعد انتهاء الحرب وعدم حاجته لنا وألا يُعتد بحجة الحرب القائمة كون العراق قد حدد حدوده مع السعودية والأردن إبان تلك الحرب.



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دعوى تآمر الكويت مع أميركا لجر الطفل الساذج البريء صدام لغزوها (!!) وقد أثبتت الحقائق اللاحقة بعد تفجر فضيحة العراق غيت أن في الوقت الذي كان فيه صدام يهدد ويتوعد أمريكا عام 1989، كانت مليارات الدولارات الأمريكية المودعة في بنك ناشونال لافارو في أتلانتا والمخصصة لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية قد حولت لشراء الأسلحة والذخائر واستمرت العملية حتى يوم الغزو.



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آخر محطة:

من الأمور التي تثير الاستغراب والتساؤل حول الموقف الكويتي آنذاك، ما صرح به مسؤول نفطي كويتي رفيع في يوم الأحد 29/7/1990 وصدام يتهمنا بتجاوز حصتنا والتسبب بتجويع الشعب العراقي وقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، بأن الكويت ستلتزم بحصتها النفطية لشهر فقط أي للأول من سبتمبر، ثم لن تتقيد بها ومعروف أن عدم التزام الدول بحصتها كان سائداً آنذاك وهو أمر يُعمل ولا يقال، فلماذا صرح المسؤول بذلك التصريح وكان العراق -لا الكويت - هو عدم الملتزم الأول بكوتا أوبك؟!