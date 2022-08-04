بلا حواجز..

الاخيرة

أزالت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة المشرفة، تزامنا مع بدء موسم العمرة.

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس أن القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي تزامنا مع موسم العمرة.



ونشرت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها الموثق بتويتر، صورا تظهر عودة الكعبة دون حواجز تحيطها، وغردت إزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة المشرفة.

وكانت الحواجز الوقائية وضعت لأول مرة حول محيط الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا بالمملكة، وسط إجراءات تعقيم وتطهير وتعطير مستمرة.

وبدأ موسم العمرة قبل أيام بعد موسم حج شهد أجواء إيمانية وصحية متميزة.