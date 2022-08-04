دراسة علمية تحذِّر: انخفاض الأجور يُسرّع تدهور الذاكرة!

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أظهرت دراسة جديدة أجرتها كلية ميلمان للصحة العامة في جامعة كولومبيا أن الأجور المنخفضة المستمرة مرتبطة بتدهور أسرع للذاكرة.

وترتبط الوظائف منخفضة الأجر بالنتائج الصحية مثل أعراض الاكتئاب والسمنة وارتفاع ضغط الدم، وهي عوامل خطر للشيخوخة الإدراكية، حتى الآن لم تفحص أي دراسات سابقة العلاقة المحددة بين الأجور المنخفضة خلال سنوات العمل والإدراك في وقت لاحق من الحياة. ونُشرت النتائج في المجلة الأميركية لعلم الأوبئة وتم الإبلاغ عنها في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر AAIC لتعزيز وجهات النظر المتنوعة معالجة الفوارق الصحية المتعلقة بمرض الزهايمر وجميع أنواع الخرف



وقالت الباحثة في قسم علم الأوبئة في جامعة كولومبيا د. كاترينا كيزيوس: لوحظ هذا الارتباط في العينة الأولية وكذلك في مجموعة التحقق من الصحة.

وصنفت كيزيوس تاريخ المشاركين في الدراسة من الأجور المنخفضة إلى أولئك الذين لم يحصلوا أبدا على أجور منخفضة، أو حصلوا على أجور منخفضة بشكل متقطع أو حصلوا دائماً على أجور منخفضة بناءً على الأجور التي حصلوا عليها من عام 1992 إلى عام 2004، ثم قاموا بفحص العلاقة مع تدهور الذاكرة على مدار الـ 12 عاما من 2004-2016.



ووجد الباحثون أنه مقارنة بالعاملين الذين لا يتقاضون أجورا منخفضة أبدا، فإن أصحاب الأجور المنخفضة يعانون من انخفاض أسرع في الذاكرة بشكل ملحوظ مع تقدم العمر، لقد عانوا ما يقرب من عام واحد من الشيخوخة المعرفية لكل فترة 10 سنوات وبعبارة أخرى، فإن مستوى الشيخوخة المعرفية التي مر بها على مدى فترة 10 سنوات من قبل أصحاب الأجور المنخفضة المستمرة هو ما عاناه أولئك الذين لم يحصلوا أبدا على أجور منخفضة منذ 11 عاما.