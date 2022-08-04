الخميس 04 أغسطس 2022 ,7 محرم 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الاخيرة
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
جدول الحسينيات خلال شهر محرم 1444 ه
للإطلاع على التفاصيل بصورة أفضل يرجى الإطلاع على الـ PDF
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
مريم الخالدي
د. علي محمد فخرو
جاسم محمد كمال
سامي عبداللطيف النصف
علي البحراني
د. عبدالله الحواج
المحامي ناصر المحياني
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
المعاملات الانتخابية.. «الطريق غير سالك»
مليارا دينار.. مصروفات طارئة!
اكتشاف نفطي.. في «بَرْ عشيرج»
وقود سيارات منخفض الكبريت.. الشحنة الأولى
زيادة إنتاج الكويت لـ 2.818 مليون برميل يومياً في سبتمبر
«أوبك +»: زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يومياً في سبتمبر
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة