غوتيريش: نثمِّن الدعم الكويتي للسلم والأمن والعمل الإنساني

وطن النهار

قدم مندوب الكويت الدائم الجديد لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي اوراق اعتماده الى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال السفير البناي في بيان لـ(كونا) انه من المفارقة ان يقدم اوراق اعتماده بتاريخ 2 أغسطس وهو اليوم الذي غزا فيه العراق الكويت قبل 32 عاما مؤكدا في ذات الصدد بأن الأمم المتحدة ادت دورا حيويا ومهما في تحرير الكويت وصيانة السلم والأمن الدوليين.

واضاف ان «الكويت لن تنسى ابدا دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في عملية التحرير وذلك عبر سلسلة من القرارات بدءا من القرار 660 التاريخي الذي صدر في 2 أغسطس 1990 ودان الغزو العراقي وصولا الى عودة الشرعية وتحرير البلاد».

واوضح السفير البناي انه «في ذكرى هذا اليوم علينا أن نستذكر بكل فخر واعتزاز التضحيات التي قدمها شهداؤنا وأسرانا الأبرار وتعاضد وتكاتف الشعب الكويتي في الداخل والخارج ونضالهم من اجل عودة الشرعية لأصحابها والوطن لأهله».

واشار الى تأكيد الكويت اهمية منظمة الأمم المتحدة المحفل الرئيس المعني بتعزيز وبلورة أسس وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي تنضم الآليات الدولية والقانونية الأساسية المخولة بردع العدوان والدفاع عن النفس.

وأكد أن الأمم المتحدة تضمن للدول الصغيرة أمنها وأمانها وسماع صوتها قائلا ان «الكويت تشدد على الالتزام بالمقاصد والمبادئ النبيلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة التي نظمت العلاقات بين الدول لا سيما احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار وعدم التهديد باستعمال القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مبادئ منظمة الأمم المتحدة».

واعرب السفير البناي عن اعتزازه بتوليه هذا المنصب مؤكدا انه سيواصل الجهود والعمل لتعزيز الشراكة المتأصلة القوية التي تجمع الكويت والامم المتحدة والارتقاء بها الى آفاق ارحب في كل المجالات.

وجدد دعم الكويت للامم المتحدة واجهزتها المختصة ووكالاتها وبرامجها اضافة الى رؤية الأمين العام أنطونيو غوتيريش الواردة في تقريره المعنون (خطتنا المشتركة) والتي ترسم ملامح العمل الاممي للسنوات القادمة وصولا الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال انه نقل خلال لقائه بغوتيريش تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وكذلك تحيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر.

بدوره اشاد غوتيريش بالعلاقة الوطيدة التي تجمع الكويت بالامم المتحدة مشيدا بدعم الكويت للمنظمة في مجالات متعددة لاسيما في مجال السلم والامن والعمل الانساني والتنمية.وطلب غوتيريش نقل تحياته الى سمو امير البلاد والقيادة السياسية.

