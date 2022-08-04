«دسمان»: تنمية مهارات الباحثين الجدد

وطن النهار

اختتم معهد دسمان للسكري، الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، برنامج التدريب الصيفي السنوي لطلبة التخصصات الطبية في مختلف مجالاتها.

ونظم المعهد بهذه المناسبة يوماً لعرض البوسترات العلمية التي تلخص الأبحاث التي أجراها الطلبة خلال فترة تدريبهم بإشراف من قبل المختصصين، وذلك بحضور المدير العام، د. قيس الدويري، والرئيس التنفيذي للقطاع الطبي، د. إباء العزيزي، والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات، د. فيصل الرفاعي، وبإشراف من الرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث في المعهد، د. فهد الملا.

وفي هذا الصدد، أعرب الدويري عن الفخر بما قدمه المتدربون خلال هذا البرنامج التدريبي الذي يُتيح فرصاً عملية للتدرب في بيئة عمل متكاملة ومتقدمة في المعهد، مبيناً أن هذا العام شهد مشروعات ومبادرات بحثية متنوعة حول مرض السكري.

وأضاف الدويري أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي الذي يمتد على مدى أشهر هو تأسيس وإكساب الطلاب والطالبات المشاركين بالمهارات اللازمة والإلمام العملي في النواحي البحثية والعلمية ومساعدتهم على تعزيز قدراتهم البحثية.

وأشار إلى إلحاق الطلبة في مشروعات مختلفة لاستكشاف قدراتهم العلمية وتنميتها وصقلها وذلك بتوجيه من كبار أعضاء الفريق العلمي في المعهد وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ونوّه بدور معهد دسمان للسكري في إتاحة البيئة المواتية لتنمية مهارات الباحثين من الجيل الجديد في هذا المجال.