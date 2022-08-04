«البلدية»: تدشِّن حملتها الميدانية اليوم على «سراديب» حولي

وطن النهار

تدشن البلدية اليوم أولى حملاتها الميدانية في محافظة حولي برئاسة مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي للاطلاع على إجراءات الفرق الرقابية والكشف على سراديب التجاري والاستثماري واسطح المباني المستغلة تجاريا، واستخدامها في غير الغرض المرخص لها، ومنعها من ان تكون مخازن مخالفة للوائح والقوانين.

وكانت البلدية قد حددت فريقاً ميدانياً لكل محافظة وجدولا زمنيا لمواعيد الجولات الميدانية حسب الخطة الموضوعة في المحافظات الست، بالتعاون مع الإدارة العامة للأطفاء.

وتشكلت الفرق الرقابية من إدارتي التدقيق والمتابعة الهندسية ومتابعة الخدمات حيث شملت القائمة في محافظة حولي مدير الإدارة المهندس مبارك العجمي ومراقب المحلات والإعلانات بدر البسيس، ومن العلاقات العامة صالح السويلم، في حين ضمت قائمة الفريق الميداني في محافظة الفروانية التي ستنطلق جولتها يوم الاثنين المقبل مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية المهندس سعيد العازمي والمهندس سعود الديحاني وملح الهطلاني وقوة الاطفاء العام.

وتضمنت قائمة بلدية العاصمة مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية م. إيمان الكندري وناصر الهاجري، في حين شملت بلدية مبارك الكبير مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية طلال العقاب ورئيس قسم الإزالة المهندس ماجد المطيري، وضمت قائمة بلدية الأحمدي مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية سعد الشيبه والمراقب عبدالله العجمي.