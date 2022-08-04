تعويض مواطنة ألف دينار من شركة طيران أجنبية

وطن النهار

قضت المحكمة الاستئناف بإلزام شركة طيران أجنبية بتعويض مواطنة 1000 دينار عن الاضرار الادبية التي لحقت بها جراء الغاء رحلتها المقررة من مدينة مانشستر إلى دولة الكويت.

و تتلخص وقائع الدعوى التي أقامتها المواطنة عبر المحامي محمد الصايغ بأن موكلته قامت بحجز تذكرة على متن الخطوط المدعى عليها من مدينة مانشستر إلى دولة الكويت، الا ان لحظة توجهها الى المطار تلقت رسالة من شركة الطيران بانه تم الغاء الرحلة وانه سيتم اعلامها بموعد جديد ما دفع بالغاء اتفاقها مع سيارة الاجرة من شيفلد إلى مانشستر.

وأكد الصايغ ان موكلته قامت بمراسلة الشركة وابدت استياءها من الغاء الرحلة وجاءها الرد بالاعتذار واقرارها بالخطأ واقترحت عليها مبلغاً الا ان موكلته اعتذرت عن تقبل المبلغ الزهيد الذي عرض عليها، حيث ان الشركة أخلت بالتزامها التعاقدي تجاه موكلته واصابها ذلك باضرار مادية وادبية.

وطالب الصايغ بندب خبير لاثبات وتقدير التعويض المستحق الذي لحق بموكلته نتيجة الغاء الرحلة تمهيدا لإلزامها بما يسفر عنه التقرير.