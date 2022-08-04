إخماد حريق في «شرق» وإغلاق قسيمة في «الشويخ الصناعية»

وطن النهار

قام رجال قوة الإطفاء العام باغلاق قسيمة في منطقة الشويخ الصناعية لمخالفتها شروط السلامة والوقاية من الحريق، من جانب اخر تمكن رجال قوة الاطفاء من السيطرة على حريق اندلع في سرداب عمارة في منطقة شرق بمساحة 2000 متر مربع دون وقوع اصابات تذكر وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في سرداب عمارة بمنطقة شرق، مؤكدة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الهلالي والمدينة ومركز البحث والانقاذ بالاضافة الى الاسناد للتعامل مع الحادث وإخلاء العمارة المكونة من تسعة طوابق.

واضافت الادارة بأن فرق الإطفاء باشرت في مكافحة الحريق والذي كان في سرداب تبلغ مساحته 2000 متر مربع وتمكنت من السيطرة على الحادث دون وقوع اي اصابات، فيما باشرت فرق التحقيق والوقاية بعملها لمعرفة أسباب الحادث والنظر في الاشتراطات الوقائية.

