ضبط شخصين في حولي وآخر بالفروانية بـ«مخدرات»

وطن النهار

تمكن رجال امن حولي من ضبط شخصين بحوزتهما مواد يشتبه بأنها مخدرة وميزان حساس، وتمت احالتهما الى جهات الاختصاص، كما تمكن رجال مباحث الفروانية من ضبط شخص بحوزته مواد يشتبه بأنها مخدرة، وتمت احالته لجهات الاختصاص.

ووفق مصدر أمني أن الانتشار الأمني لقطاع الأمن العام ممثل بمديرية أمن محافظة حولي اسفر عن ضبط شخصين اثناء قيام دورية بمهامها الأمنية وعثر بحوزتهما على مواد يشتبه بانها مخدرة وميزان حساس، وتمت احالتهما الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

كما تمكن قطاع الأمن الجنائي الممثل بإدارة مباحث محافظة الفروانية من ضبط شخص أثناء تسيير دوريات أمنية لمتابعة الحالة الأمنية، وعثر بحوزته على مواد يشتبه بأنها مخدرة وتمت احالته إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.