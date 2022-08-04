أم البنين عليها السلام... تضحيات لمناصرة الحسين عليه السلام

وطن النهار

واصلت الحسينيات احياء ليالي عاشوراء من شهر المحرم 1444 هجري حيت احيت الليلة الرابعة والتي تتطرق لقصة ام البنين فاطمة الكلابية زوجة امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام وتضحياتها واستشهاد ابنائها في سبيل قضية ثورة الحسين عليه السلام.

حسينية القزويني

احيت حسينية السيد القزويني في منطقة الدسمة مساء اول من أمس ليلة الرابع من المحرم الحرام حيث ارتقى المنبر الشيخ مهند الحواج والقى خطبة تحدث فيها عن فضائل الامام علي عليه السلام وبعض من جوانب واقعة كربلاء وتطرق فيها لشخصية ام البنين عليها السلام فاطمة الكلابية زوجة الامام علي عليه السلام وحث على تزكية النفس والرقي بها على النهج الاخلاقي لاهل البيت عليهم السلام.

واستهل الحواج حديثه بقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام « ان الله خلق الانسان ذا نفس ناطقة، فان زكاها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر عللها، واذا اعتدل مزاجها وفارقت الاضداد فقط شاركت السبع الشداد»، وقال النفس الناطقة معناها دقيق فالانسان فيه اجهزة عديدة خلقها الله باحكام لتعمل كلا على حدة في وقت واحد وبوظائف متعددة وتبدأ صغيرة وتكبر معه وتنتج بحسب احتياجه وتتأقلم بحسب افكاره ونفسيته، مشيرا الى ان النفس البشرية ترقى وتسمو بالافكار الفاضلة والاعمال الصالحة وتخبث وتتردى بالافكار الشيطانية والتصرفات السيئة ويزكيها العلم والعمل والتقرب الى الله بالمستحبات والاعمال الطيبة وانتهاج اخلاق وتعاليم النبي واهل بيته صلوات الله عليهم اجمعين.

واضاف وكان امامنا سلام الله عليه يعاني كثيرا من تصرفات وطباع اعدائه في وقت الفتن والحروب وتزعزع الناس ولكنه كان ثابتا ولم يتزعزع عن نهجه ولا عن اخلاقياته في الحرب والسلم وكان كثيرا ما يسأل لماذا نرى اعداءك بالرغم من الباطل الذي ينتهجوه يسيطرون على الالاف من الناس ويقنعونهم بحربك فيبرهن لهم انه على الحق وينتهج الحق ولن يسلك اي طريق سوى في اثبات حقه بينما اعداؤه ينتهجون الخباثة واللف والدوران وايهام الناس بالباطل.

وحول شخصية ام البنين قال: ان ام البنين لم تكن لها علاقة بالنبي صلى الله عليه واله وسلم ولم ترتبط بقرب من الائمة ولكنها امرأة بدوية بسيطة وكان المؤرخون ذكروا انه لم تكن هناك امرأة في قبيلة بني كلاب مثلها لدرجة ان معظم رجال القبيلة لم يكونوا يعلمون ان حزام لديه بنت اسمها فاطمة، ويذكر انها عندما كانت تريد ان تخرج للتعلم ايام فاطمة الزهراء كانت تخرج ليلا وبعض الروايات تقول انها لم تر الزهراء وكانت تسأل من النساء ما هو اخر احاديث سمعتوها عن فاطمة الزهراء عليها السلام، ويقال إنها بعد وفاة الزهراء كانت كلما التقت بنساء المدينة تطلب منهن ان يحدثوها بحديث فاطمة الزهراء واحكامها وقراءتها للقرآن الكريم لتحذو حذوها وتنتهج نهجها المبارك، وهكذا لانها طبقت مبادئ واخلاقيات اهل البيت فاصطفاها الله بهذه الكرامات،

واشار الى قصة خطبتها حيث ذهب عقيل بن ابي طالب لوالدها حزام وقال له اتيت لخطبة ابنتك لاخي امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فقال له لا مانع لدي ولكن عادتنا ان نخير البنت ودخل اليها وسألها فبكت فقال لها لماذا البكاء فقالت أأكون زوجة له بعد سيدة النساء فاطمة الزهراء فقالت بشرط ان يقبلني خادمة لولد فاطمة وحدث الامر واطعم الامام اهل المدينة 3 ايام وليمة كرامة لمقدمها كزوجة لتبدأ بعدها مرحلة الكمال والاختبار الذي اصطفاها الله تعالى له حيث عاشت مع الامام عليه السلام وهيأها لسنوات لواقعة الطف وهي تعيش معهم بحب ونكران الذات وولدت له اربعة رجال ينصرون الامام في واقعة الطف وبالفعل استشهدوا بين يدي الامام الحسين عليه السلام.

حسينية البلوش

وفي حسينية البلوش في منطقة الجابرية ارتقى المنبر الشيخ حسين المعتوق واستهل المحاضر بالآية الكريمة «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى? أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

واضاف انه على المؤمن الاهتمام بالنفس اي بمعني تطهير النفس واصلاحها مشيرا الى ان الانبياء والاوصياء جاءوا وارسلوا كي يعلمونا كيفية تطهير النفس وأيضا انه اذا لدى الانسان صفات سيئة لايعني السكوت على ذلك لان المؤمن في حضرة الرحمن الرحيم اذا لجأت اليه لن يتركك مشيرا الى ان التاريخ يحكي لنا مثالا على رحمة الله سحرة فرعون كانوا من المدافعين عن فرعون ويطلبون العزة لفرعون لكن عندما لجأوا الى الله وندموا على افعالهم قبلهم الله سبحانه وتعالى.

واشار المعتوق الى ان هناك خطوات اذا طبقها المؤمن يصلح من نفسه وهي الالتجاء الى الله عز وجل والامتناع عن الاعمال السيئة والقيام بالاعمال التي تقربنا الى الله سبحانه وتعالى مضيفا ان هناك روايات عن الامام جعفر الصادق من اصبح لا ينوي ظلم احد غفرالله له ما اذنب ذلك اليوم مؤكداً ان من الاعمال التي تقربنا الى الله عزو وجل هي البر والاحسان الى الناس وحسن الخلق وهي من الاعمال التي تغفر الذنوب وتقربك إلى الله.

واضاف المعتوق انه على المؤمن ألايكون اخرقاً كما جاء في روايات اهل البيت عليهم السلام، مشيرا الى ان الاخرق لايراعي الناس ويهينهم موضحا ان هذه الصفة السيئة لا تتطابق مع اخلاق المؤمن.

