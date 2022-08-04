حسينية معرفي استقبلت المتبرعين بالدم

وطن النهار

واصلت دار الزهراء حملتها السنوية للتبرع بالدم والتي حملت عنوان حملة الامام الحسين للتبرع بالدم وبشعار «انتصار الدم على السيف» بالتعاون مع بنك الدم لشهر محرم 1444 هجري بالتعاون مع الحسينيات والمساجد المشاركة في الكويت حيث دشنت حملتها مساء امس الاول في حسينية معرفي في منطقة شرق واستقبلت المتبرعين من رواد الحسينية ومن خارجها.

واوضح منسق عام الحملة عمار كاظم في : إن مشروع التبرع بالدم مسؤولية إسلامية يعطي للعالم كله مدلولاً إسلامياً واعيا باعتبار أنها تعمل على إنقاذ الناس مستلهمين ذلك من تضحيات الامام الحسين عليه السلام، حيث بذل دمه ودم أولاده وأصحابه في سبيل الحفاظ على بيضة الاسلام واستمرار مسيرة جده المصطفى المباركة صلى الله عليه وآله واقتداء بسيرة سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام، تقوم حسينية دار الزهراء عليها السلام سنوياً بحملة التبرع بالدم في شهر محرم الحرام والتي بلغت الخمسة والعشرين هذا العام 1444هـ بالتعاون مع إدارة بنك الدم والتي تقوم مشكورة بتسهيل الأمور وتوفير المستلزمات الممكنة للتبرع والتعاون مع حسينية دار الزهراء عليها السلام والتواجد في مقر الحسينيات التي تتعاون مشكورة بتوفير المكان الملائم والمناسب للتبرع.

ونحن بدورنا ندعو جميع المواطنين والمقيمين في بلدنا العزيز الغالي البلد المعطاء وأهله الخيرين للتبرع بدمائهم الغالية سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت الحبيبة التي جُبل مواطنيها على إقامة الشعائر الحسينية، وليستمر التعاون والعطاء وبذل دمائهم الزكية فهناك دائماً شخص ينتظر قطرة من هذه الدماء ومن الله نستمد العون والتوفيق.