المعاملات الانتخابية.. «الطريق غير سالك»

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علمت النهار ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف وجه الوزراء للايعاز لكل الجهات التابعة لهم بمنع استقبال النواب السابقين والمرشحين والمتنفذين لمنع اي محاولات توسط عن الافراد.



ودعا النواف حسب المصادر خلال الاجتماع الأول للحكومة أول من أمس الى القضاء على اكبر قدر ممكن من سلوكيات البعض المرفوضة التي تمس كرامات المواطنين بمحاولات شراء الولاءات والتجمل على الافراد في حقوقهم الواجب خدمتها من قبل اجهزة الدولة دون تمييز بتدخل اي طرف من الاطراف.



واوضحت المصادر ان سموه قد شدد على الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء يوم امس الاول على وجوب تكريس سياسة الابواب المفتوحة امام المواطنين من جهة القياديين والوزراء وتسهيل وتخليص اي معاملات قانونية للافراد وازالة اي عوائق امام احتياجاتهم وحقوقهم من الجهات الحكومية وتحسين التواصل معهم والاخذ بمبادراتهم واقتراحاتهم.



وبينت المصادر ان التوجيهات شملت دعوة الوزراء لوضع آلية واضحة لاستقبال ومعالجة مظالم المواطنين والتوعية المستمرة بها للرأي العام بها، بما يعزز الثقة باجهزة الدولة والشعور بالعدالة والانتماء والشراكة دون الحاجة الى واسطة كائن ما كان.