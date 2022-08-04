اكتشاف نفطي.. في «بَرْ عشيرج»

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كشفت مصادر لـالنهار، عن قرب الاعلان عن كشف نفطي جديد باحتياطات مؤكدة في منطقة بَرْ عشيرج القريبة من الدوحة، موضحةً ان المسوحات السايزمية والجيولوجية أكدت احتمالية وجود احتياطات نفطية قابلة للاستخراج في تلك المنطقة.



وأوضحت، ان شركة نفط الكويت بدأت في الاعداد والتجهيز للخطوات الفعليه للمضي قدماً لأخذ الموافقات من الجهات المعنية للبدء في خطة الحفر الاستكشافية في منطقة الدوحة والشاليهات وبرعشيرج المقابلة للبحر، وتحديد عدد الآبار الاستكشافية التي ستكون بمثابة مرحلة أولية لمعرفة حجم الكميات والأماكن التي تحتضن المخزون النفطي القابل للاستخراج.



وشددت المصادر على ان شركة نفط الكويت لا تبدأ في خطط الحفر الاستكشافي وأخذ الموافقات الا بعد التأكد التام من الدراسات والبيانات الفيزيائية والجيولوجية والمسوحات السيزمية التي تدلل على احتمالات مؤكدة على وجود خزان نفطي قابل للاستخرج، مؤكدة ان الدراسات الجيولوجية والمسوحات الثلاثية الابعاد التي اجرتها الشركة على عدد كبير من مناطق الكويت منذ اكثر من 5 سنوات اشارت لوجود احتياطات نفطية مؤكدة في تلك المنطقة.



واكدت ان منطقة برعشيرج بالدوحة تعد احد الأماكن التي تم تحديدها واختيارها لاجراء الحفر الاستكشافي نظرا للنتائج المبشرة لتلك الدراسات.

ولفتت المصادر الى ان نفط الكويت انتهت من مشروع المسح الزلزالي الضخم في يونيو 2017، حيث تم مسح نحو 2600 كيلو متر مربع تتضمن نحو 200 ألف وحدة سكنية، واستكملت مشروع المسح الاستكشافي الزلزالي ثلاثي الأبعاد في جون الكويت والمناطق المحيطة به، موضحة ان العمليات تضمنت منطقة جون الكويت والمناطق المحيطة على ثلاث مراحل المناطق السكنية، والمناطق البحرية، والمنطقة السبخة وهي الفاصلة بين البحر والبر.



ويُعد المسح السيزمي اهم اداة من ادوات عملية تحديد التكوين الجيولوجي في اعماق الأرض، بهدف التأكد من وجود مكامن نفطية او غاز من عدمه حيث يقيم المسح السيزمي الاحتياطي للمكامن من الفحوم الهيدروجينية من خلال جهاز يقوم باصدار موجات صوتية لباطن الأرض للبحث عن التجاويف الصخرية وما تحويه من مكامن نفطية بترولية أو غاز طبيعي وتأكيد وجودها.