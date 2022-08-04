وقود سيارات منخفض الكبريت.. الشحنة الأولى

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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية امس عن تصدير أول شحنة من منتج الجازولين وقود السيارات منخفض الكبريت والمركبات العطرية والمطابق لأحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية إلى الأسواق الآسيوية.



وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية والمتحدث الرسمي للشركة عاهد الخريف لـكونا: إن كمية هذه الشحنة بلغت نحو 35 ألف طن وهي من إنتاج مصفاة ميناء الأحمدي وتم تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية.

وأوضح الخريف أن الشركة استفادت من الإمكانات المتطورة التي وفرها مشروع الوقود البيئي في إنتاج وقود السيارات النظيف والمتوافق مع المعايير العالمية.



وأكد أن الشركة باتت لديها القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من هذا المنتج المهم وتصدير الفائض منه للأسواق الخارجية، مشيرا إلى تنامي الطلب العالمي على وقود السيارات لاسيما بعد الأزمات العالمية الأخيرة ما جعل قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول يتوسع في استهداف أسواق جديدة لبيع منتجات الشركة ومنها أسواق جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وأشار إلى أن التطور النوعي لقدرات الشركة الإنتاجية منح المؤسسة فرصا تنافسية أكبر لتسويق هذه المنتجات وبالتالي تحقيق عائد مادي أعلى يدعم الاقتصاد الوطني للبلاد.