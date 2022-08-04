إخضاع 80 قيادياً حكومياً للتدريب والتأهيل

الأولى

كشف ديوان الخدمة المدنية عن استراتيجية لتطبيق الحوكمة المؤسسية وبصدد تنفيذها في الجهات الحكومية.

وأكدت مديرة مكتب التنسيق والمتابعة في الديوان بدور البدر أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط هي من أعدت الإطار والدليل الوطني للاستراتيجية وجار التنسيق معها حيث تندرج ضمن برنامج عمل الحكومة لتطوير خطة التنمية.

وبينت البدر أن «دورنا في الديوان أن نبني قدرات الجهات الحكومية وبالدرجة الأولى القيادات ومديري الإدارات حيث أنهم متى ما تبنوا ثقافة الحوكمة المؤسسية يسهل علينا إيصال هذا المفهوم ويكون هناك وعي كامل لدى العاملين، وبالتالي نرفع من كفاءة الأداء ونحسن من خدماتنا للجمهور».

وأكدت أن «الخطوة الأولى التي قام بها الديوان في هذا الشأن هي عقد ورش تعريفية عن مفهوم الحوكمة المؤسسية لكل الجهات الحكومية فيما سوف تكون الخطوة الثانية إعداد وتأهيل مدربين لاستهداف نحو 80 متدرباً من كل الجهات الحكومية على الحوكمة، على أن يكون دور المتدرب عكس هذه المبادئ والمفاهيم مع رصد التحديات التي تواجه الجهات في التطبيق ليكون على دراية تامة بها».