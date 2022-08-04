زيادة إنتاج الكويت لـ 2.818 مليون برميل يومياً في سبتمبر

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قرر تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً في شهر سبتمبر المقبل.

وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد عبداللطيف الفارس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الثالث والاربعين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج JMMC في تحالف أوبك بلس، وكذلك الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثون لتحالف أوبك بلس.



وأشاد الوزير بقرار أوبك بلس بزيادة الامدادات، موضحاً أن حصة الكويت لشهر سبتمبر 2022 عند 2,818 مليون برميل يوميا.

وقدم الفارس التهاني والتبريكات الى الأمين العام لمنظمة الأوبك هيثم فيصل الغيص الذي تسلم مهام عمله.

وقال الفارس، أن تحالف أوبك بلس سيدخل مرحلة جديدة من التعاون الشامل لإدارة الاسواق النفطية بكل فعالية ولعب دور أكبر خلال الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع المنتجين لمواجهة أي تحديات او تأثيرات في إمدادات السوق.