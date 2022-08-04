تمديد هدنة اليمن.. وبايدن يشكر السعودية وعُمان

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عواصم - الوكالات: رحب مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، أمس، باتفاق تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية شهرين آخرين....(طالع ص 10).

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، أن «الاتفاق على تمديد الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية». وثمن «جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقيادة التحالف العربي، بقيادة السعودية، وجميع الأطراف في تمديد الهدنة، التي ستثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع جمهورية اليمن الشقيقة».

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتمديد الهدنة في اليمن، مؤكدة أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

وشددت على موقف المملكة «الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق».

من جهته، عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، عن سعادته بتمديد الهدنة وبما وصفه بالهدوء غير المسبوق، لكنه أكد أنها غير كافية على المدى الطويل.

ودعا في بيانٍ له، الحكومة اليمنية إلى دعم الرحلات الجوية لمزيد من الوجهات من صنعاء وإليها، وكذلك تدفق البضائع عبر ميناء الحديدة.

وحث الرئيس الأميركي الأطراف اليمنية على التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن خطوات لتحسين حرية التنقل ومدفوعات الرواتب.

وقال إن الهدنة المستمرة منذ 5 أشهر في اليمن جلبت فترة من الهدوء غير المسبوق، وأنقذت وأغاثت آلاف الأشخاص.

وأكد الرئيس بايدن أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أكدا التزامهما بتمديد الهدنة، وقال: «أشكر القيادة السعودية على التزامها بالمباحثات التي أفضت إلى الهدنة». كما أشاد «بالدور المحوري الذي قامت به سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق في تأمين تمديد الهدنة»، بحسب وكالة الأنباء العمانية.