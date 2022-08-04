مبادرة أممية لحل أزمة العراق

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بغداد- الوكالات: تصاعدت المبادرات الدولية، أمس، لمساعدة العراق على حل ازمته السياسية وسط اتهامات أممية لاحزابه بالفشل. وشددت بعثة الامم المتحدة في العراق «يونامي» على ان الشعب العراقي ليس بحاجة إلى صراعات ومواجهات مستمرة على السلطة بقدر حاجته إلى الخدمات وإصلاح الاقتصاد.

وقالت البعثة في بيان، أمس: ان الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية أصبح الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى حيث أظهرت الأحداث الأخيرة خطر التصعيد السريع في هذا المناخ السياسي المتوتر فيما كان لفشل الاحزاب في الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة تأثير سلبي واضح على ثقة الجمهور.

وحذرت من ان دولة العراق تسيطر عليها المصالح المتنافسة ما يؤدي الى مزيد من عدم الاستقرار مع دفع الشعب الثمن مرحبة بالدعوات الأخيرة لإجراء حوار وطني يحقق اتفاقا على الحلول دون تأخير.

ودعت بعثة الامم المتحدة أصحاب المصلحة السياسيين أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يتصرفوا لما فيه المصلحة الوطنية حيث تقف الأمم المتحدة للدعم والمساعدة».

من جهتها أكدت السفيرة الاميركية في العراق ألينا رومانوسكي أمس دعمها للعراق سياسيا وأمنياً، موضحة ان بلادها لن تتدخل في اختيار الشعب العراقي وأنه يعود للعراقيين وحدهم.