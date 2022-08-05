وطن النهار

أعلن بنك الائتمان عن توافر فرص وظيفية، للمواطنين الكويتيين حديثي التخرج، من حملة الشهادة الجامعية، والدبلوم، وكذلك الثانوية، لافتا الى أن الوظائف الشاغرة المتوافرة هي لحملة الشهادة الجامعية في تخصصات، التمويل، والمحاسبة، وعلوم الكمبيوتر، أما حملة شهادة الدبلوم فتتضمن، التمويل، المحاسبة، السكرتارية، الحاسب الآلي، مبينا أن الوظائف المتاحة أمام حملة شهادة المرحلة الثانوية، فتتطلب الحصول على دورة كمبيوتر لا تقل مدتها عن 9 أشهر.

وحدد الشروط المطلوب توفراها في المتقدمين إلى الوظائف والتي تشمل اجتياز المقابلة الشخصية، والحصول على الشهادة الجامعية وشهادة الدبلوم أو الدورة في أحد التخصصات المذكورة أعلاه، الى جانب الحصول على تقدير امتياز أو جيد جداً، وألا يتجاوز عمر المتقدم عن 28 عاماً وقت صدور الإعلان، اضافة الى أن يكون تاريخ الحصول على آخر مؤهل دراسي سنة 2021 فما بعد، وألا يكون قد سبق للمتقدم العمل في أي جهة أخرى.

وبين البنك أنه سيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط المذكورة أعلاه، والطلبات غير المرفقة بكامل المستندات وفي حال عدم التواصل يعتبر الطلب لاغياً لعدم اكتمال المستندات أو مطابقة الشروط.

