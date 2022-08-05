وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت باتفاق تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية لمدة شهرين إضافيين مع التأكيد على فتح المعابر الإنسانية في تعز.

وأشادت الوزارة بالمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في تعزيز الالتزام بالهدنة وتمديدها والتي جاءت برعاية الأمم المتحدة ضمن سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة (مارس 2021) لانهاء الأزمة اليمنية وصولا إلى حل سياسي شامل.

وأعربت الوزارة عن تطلع الكويت إلى أن يكون تمديد الهدنة في اليمن مدخلا لبدء العملية السياسية وصولا الى حل سياسي شامل يضمن أمن اليمن واستقراره ويحقق تطلعات شعبه الشقيق. واستقبل وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر أمس الخميس في مكتبه بديوان عام الوزارة مها البرجس بمناسبة انتخابها نائبا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأعرب الناصر خلال اللقاء عن أطيب تهانيه وتمنياته لها بالتوفيق والنجاح.