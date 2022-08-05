وطن النهار

أعلن مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي عن اخلاء 22 سردابا مخالفا طواعية، من المستثمرين، كما تم تحرير 15 أمر اغلاق سراديب مخالفة في اليوم الأول من انطلاق الحملة، بالتعاون مع قوة الاطفاء العام، مشددا على أنه جارٍ العمل على استكمال الاجراءات لغير المتعاونين من أصحاب العقارات بتحرير مخالفات وتوجيه انذارات لعمل «بلوكات» لتلك العقارات المخالفة حتى تتم ازالة أسباب المخالفات والتي بلغ عددها 189 مخالفة وانذارا، من حيث يتم وضع «بلوك على صاحب العقار» في حال عدم الاستجابة لاخلاء المخزن.

وأكد المنفوحي خلال انطلاق الجولة الميدانية صباح أمس لحملة اغلاق السراديب المستغلة تجاريا في المباني الاستثمارية، في اطار الحملة التي أطلقتها البلدية لمنع استخدام السراديب كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين لخطورتها على الأرواح والممتلكات في حال استخدامها في غير الأغراض المرخصة من أجلها.

وقال ان «القانون سيتم تطبيقه ولن يستثنى أحد، ولن يكون هناك تهاونا في التطبيق»، مشيرا الى وجود توجيهات من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء لكل القياديين بالنزول الى الشارع لمعاينة الأوضاع وتسهيل الاجراءات وتطبيق القانون، ومتابعة مباشرة من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثمنا استجابة المستثمرين في اخلائهم طواعية السراديب المخالفة تعاونا منهم مع فرق البلدية ومد يد التعاون لعملية الاخلاء حفاظا على الارواح والممتلكات.

وأشار الى وجود توجيهات مشددة بتطبيق القانون، لاسيما أنه تمت ملاحظة أعداد كبيرة من ملاك العقارات في السكن الاستثماري يقومون بتأجير السراديب لتخزين مواد قابلة للاشتعال قد تسبب حريقا، وتعتبر خطرا على سكان تلك العمارات.

وأضاف أنه من بداية الحملة تم الكشف على السراديب المخالفة في جميع المحافظات من قبل 6 فرق رقابية شكلت لفرض هيبة القانون، مشيدا بالدور الذي تقوم به الاطفاء مؤكدا انهم عنصر مهم في تطبيق القانون.

وقال المنفوحي «من يريد التعاون فان يد البلدية ممدودة له، ومن يريد الاخلاء سنسمح له مع تقديم تعهد بعدم تأجير السرداب مستقبلا، واعادة السرداب لوضعه السابق سواء كان مواقف للسيارات أو غيره، لافتا الى استمرار الحملة حتى ضمان وجود أي سرداب مؤجر في المناطق الاستثمارية، خصوصا أن هناك أماكن مسموحة يجوز فيها التأجير لتوافر اشتراطات الاطفاء».

ولفت الى أن الاطفاء لديها مواد قانونية تفيد البلدية، وكذلك البلدية لديها مواد تسهم في تطبيق القانون، وبالتالي نلجأ الى الجهات الحكومية، والمرحلة القادمة سنلجأ الى وزارة الداخلية فيما يتعلق بازالة التعديات، وأيضا شرطة البيئة، منوها أنه من الممكن أن يكون قانون البلدية غير رادع وبالتالي قد نلجأ الى قوانين مساندة من الجهات الأخرى.

وأمهل المنفوحي ملاك العقارات والعمارات مدة أقصاها من شهرين الى ثلاثة لاعادة السراديب الى وضعها الأساس.

بدوره أكد رئيس قسم مخالفات الاطفاء العقيد اطفاء حسين اسماعيل خورشيد، أن الحملة مشتركة مابين الادارة العامة للاطفاء بتوجيهات نائب رئيس القوة لقطاع شؤون الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد بالتعاون مع بلدية الكويت، لافتا الى أنه تم القيام بأكثر من حملة على سراديب المباني الاستثمارية والمخازن الموجودة فيها.

وأفاد خورشيد أنه تم رصد الكثير من السراديب وتحرير مخالفات مباشرة ومن ثم الاغلاق الاداري في حين لم يتم الالتزام باللوائح والقوانين.

واوضح أن اغلب المخالفات التي تم رصدها في سراديب المباني الاستثمارية تحوي أرقام سيارات ومخالفة للتخزين، بالاضافة الى مواد سريعة وقابلة الاشتعال، مؤكدا أن هناك خطة محكمة للقضاء على تجاوزات سراديب المباني الاستثمارية.

واكد أن دور الاطفاء يكمن في تحرير مخالفات لمالك المنشأة، ومن ثم يتم رفع الكتاب لاتخاذ اجراءات اغلاق اداري لحين اخلاء المخالفات من السراديب.

واشار الى أن هناك أماكن للتخزين مؤهلة لشروط الأمن والسلامة وفق المخططات اللازمة المتوفرة في المناطق الصناعية.

من جانبه قال رئيس فريق طوارئ بلدية حولي ابراهيم السبعان، إن جميع فرق الطوارئ في المحافظات الست، تقوم بجولات ميدانية بالتعاون مع قوة الاطفاء العام لرصد سراديب المباني الاستثمارية المخالفة حيث تم اغلاق العديد من السراديب لافتقادها لشروط الأمن والسلامة، بالاضافة الى انها غير مرخصة.

واشار السبعان الى انه، في محافظة حولي تم اغلاق 34 سردابا مخالفا ومفتقدا لاجراءات الأمن والسلامة، وجارٍ متابعة ورصد السردايب الأخرى المخالفة، موضحا أن البلدية تقوم بمتابعة رصد سراديب التخزين في مباني السكن الخاص المخالفة للوائح والاجراءات.

