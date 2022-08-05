وطن النهار

افتتحت منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم ورشة عمل للمشاورات الوطنية لقمة تحويل التعليم بهدف تحديد التزامات دولة الكويت لقمة التحول في التعليم «Tes 2022» والتي تعقد على مدار يومين في بيت الأمم المتحدة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة د. طارق الشيخ وممثل اليونسكو لدول الخليج واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة صلاح خالد ونائب ممثل مكتب اليونيسف بمنطقة الخليج جمانة الحاج.

في هذا السياق، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، أن جائحة كورونا قد تسبب في تعميق فجوات الملف التعليمي وأن الحلول التقليدية لإعادة تشكيل أي منظومة تعليمية لن تحصد نتائج أو أية فوائد مرجوة منها.

وقال: «أننا حالياً في طور الاستعداد عبر المشاورات الوطنية لقمة تحويل التعليم 2022، مثمناً جهود الأمانة العامة للأمم المتحدة واليونيسف واليونسكو للتفاعل السريع والاهتمام بملف الإصلاح للمنظومة التعليمية إضافة إلى وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم، لافتا إلى أن الجيل الحالي له طبيعة خاصة تحتاج إلى مفاهيم جديدة لإصلاح المنظومة التعليمية بشراكة مجتمعية ووطنية».

من جانبه، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة د. طارق الشيخ أن أزمة التعليم تعتبر تحدياً أوسع من قدرة التعليم التقليدية على تقديم المعرفة والمهارات اللازمة للأطفال والشباب للتميز في عالم اليوم والغد، وتسعى منظمة الأمم المتحدة والجهات المشاركة في قمة تحويل التعليم 16 سبتمبر 2022 لتحفيز العالم لاتخاذ خطوات غير مسبوقة وحاسمة من خلال النداءات المتكررة والمتعددة لإعطاء التعليم الأهمية القصوى.

وأضاف الشيخ نأمل بمواكبة المستجدات وعلى رأسها قمة تحويل التعليم لضمان التعافي التام من اضطرابات جائحة كورونا وتحديد التحولات ووضع الاستراتيجيات الرئيسة لإعادة تصور التعليم وضمان التمويل المستدام للتعليم فضلاً عن رفع طموح أهداف التعليم الوطني ومعاييره.

بدوره، قال ممثل اليونسكو لدول الخليج واليمن ومدير مكتب الدوحة صلاح خالد أن جائحة كورونا حفزتنا على الابتكار ونحن بحاجة لإعادة تقييم التعليم وبناء أنظمة تعليمية أكثر إنصافاً وتكيفاً ومرونة، منوهاً إلى أن الاستعدادات لقمة تحويل التعليم على الصعيد العالمي تخلق حركة وزخم نحو التحول والتغيير إضافة إلى تجديد الالتزام بالتعليم باعتباره صالح عام بارز يهدف إلى حشد الطموح والعمل لضمان الوفاء بالالتزامات الحالية وإعادة تصور للتعليم للمساعدة في التعافي وترشيد الجهود لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة «التعليم الجيد» للجميع.

من جهتها، وصفت نائب ممثل مكتب اليونيسف بمنطقة الخليج جمانة الحاج جهود الجهات والمنظمات المشاركة في مشاورات قمة تحويل التعليم بـالرائعة لتحقيق أهداف التعليم للأطفال والشباب منوهة إلى أن لكل طفل في العالم الحق في التعليم واكتساب مهاراته الأساسية للالتحاق بالتعليم العالي وتحقيق دخل أعلى مستقبلاً ما يدعم التنمية العادلة والنمو المستدام، مؤكدة أهمية الوصول لكل طفل وطفلة ومساعدتهم في إتقان الأساسيات حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم.

وأضافت الحاج أن فقر التعليم زاد بعد جائحة كورونا بمقدار الثلث في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل حيث يقدر نسبة 70% من الأطفال في سن 10 سنوات غير قادرين على فهم نص بسيط مكتوب وذلك وفقاً لتقرير حديث للبنك الدولي بالتعاون مع اليونسكو واليونيسف، مشددة على أن معالجة خسائر التعلم تؤكد ضرورة التركيز على إبقاء الفئات الأكثر حرماناً من التعليم في المدارس وتقييم مستويات التعلم بانتظام لجميع الأطفال وإعطاء الأولوية لتدريس الأساسيات لتنمية المهارات وزيادة كفاءة التدريس وتطوير الصحة والعافية النفسية والاجتماعية لتمكين جميع الأطفال من التعلم.

من جانبها قالت مدير اليونسكو للتعليم 2030 ماكي كاتسونو أن جائحة كورونا سرعت من الحاجة لتحويل التعليم بشكل مباشر عبر إدخال التكنولوجيا في التعليم والتعاون والمشاركة في وضع السياسات التعليمية ودعم الشمولية في المدارس بأن يكون التعليم حق للجميع يتساوى فيه جميع الطلاب، إضافة إلى دعم التمويل الكافي والمستدام للإنفاق على التعليم ورفع كفاءة المعلمين وآلية التدريس مؤكدة على ضرورة استثمار التعليم ووضع الملف التعليمي في الأولويات والتعاون بين المجتمع وجميع الجهات لتحقيق أفضل النتائج.

فيما أشار الممثل المقيم للبنك الدولي غسان الخوجة على ضرورة إعداد خطة رئيسة وخطط بديلة لمواجهة المخاطر ومعظم الدول أغلقت المدارس خلال جائحة كورونا دون وجود خطة بديلة ما يؤكد على ضرورة وضع خطط مستقبلية لمواجهة الأزمات، منوهاً إلى أن هناك ثلاث توصيات صدرت بأهمية ضمان التعليم المستمر للجميع والتعافي المبكر من آثار جائحة كورونا. ولفت الخوجة إلى أن أبرز التوصيات تركزت في تسريع إعادة التعليم بقياس الفاقد التعليمي وعودة المهمشين من ذوي الإعاقة والطفولة المبكرة للتعليم والتخفيف من حدة عدم المساواة في التعليم والتركيز على المناهج وزيادة الأيام المعتمدة للدوام لتقليل الفاقد التعليمي والتركيز على الصحة النفسية وتعزيز المهارات الأساسية وتكثيف الدورات التدريبية.

