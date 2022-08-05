وطن النهار

قال الناشط السياسي سعود الجدعي أنه «يجب تلاحم قوى الإصلاح والتسامي على كل الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة والتطلع لمصلحة الكويت لتسريع عجلة التنمية»، نظير ما نواجه من تحديات وتهديدات تهب على الكويت من كل اتجاه، والحفاظ عليها مرهون بالمسؤولية المجتمعية لمن يمثلون رأي الامة.

وتمنى الجدعي صمود شعب الكويت في مواجهة العواصف والفتن كما صمد شهداؤنا في هذا اليوم ضد من سولت له نفسه، ضحينا وحافظنا على الكويت بدمائنا ابان الغزو العراقي من اجل اعلاء اسمها، وواجبنا جميعا اليوم أن نعمل على إنضاج التجربة الديموقراطية والتعاون لتعزيزها وتطوير وتفعيل أدائها للارتقاء بها.

وطالب الجدعي ان يتم تفعيل دور الحكومة بشكل أكبر بجدية العمل في دولة مؤسسات ديموقراطية ودولة قانون، يخضع أفراد مجتمعها للقاعدة القانونية العامة المجردة بغير استثناء أو تمييز، ومحاسبة كل من أدى إلى ركود البلاد خلال الفترات الماضية وتعطيل عجلة التنمية لنكون في مؤخرة البلدان المجاورة من حيث التطوير ورفاهية الشعب.

وأكد على ضرورة وضع خطط حديثة لدفع عجلة التنمية عبر التوجيه المهني المدروس وفقاً لرؤية الكويت في خطة التنمية 2035، انطلاقاً من ركائز أساسية أهمها تحفيز الشباب على تعلم مهارات التحليل والابتكار والإبداع من أجل التفوق في حياتهم، وتعزيز الوعي بالفرص الحياتية والمهنية التي تستجيب لتطلعات الأفراد وتتبنى القيم الاجتماعية الراسخة التي يعتز بها المجتمع الكويتي.