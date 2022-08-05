وطن النهار

أسفرت حملة تفتيشية للادارة العامة للمرور والعمليات على مناطق الشويخ وكبد والرقة عن تحرير (360) مخالفة مرورية وتحويل (5) مركبات مطلوبة إلى جهات الاختصاص في منطقة الشويخ الصناعية وتحرير (940) مخالفة مرورية مباشرة وحجز (100) مركبة بجهاز الحاسب الآلي وتحويل شخص ليس لديه رخصة نهائياً إلى جهة الاختصاص بمنطقة كبد كما قامت إدارة شرطة نجدة في محافظة الأحمدي بتحرر (85) مخالفة مرورية متنوعة في حملة تفتيشية على منطقة الرقة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع المرور والعمليات في ضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقانون وقواعد المرور والحد من الظواهر السلبية على جميع الطرق، وتحت إشراف الوكيل المساعد لقطاع شؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ.

قامت الإدارة العامة للمرور ممثلة في (إدارة الشؤون الفنية)، بحملة تفتيشية على الورش والكراجات والحرفيين في منطقة الشويخ الصناعية، وأسفرت الحملة عن تحرير (360) مخالفة مرورية، تنوعت ما بين صدور أصوات مزعجة ووضع الملصقات على المركبات المخالفة وتغيير الشكل الجوهري للمركبة وتظليل الزجاج خلافاً للقانون، وتحويل (5) مركبات مطلوبة إلى جهات الاختصاص.

كما قامت إدارة شرطة نجدة محافظة الأحمدي بحملة مرورية على منطقة الرقة وأسفرت عن تحرير (77) مخالفة مرورية و(7) مخالفات خروج أصوات مزعجة و(1) عدم حمل رخصة قيادة نهائيا. كما قامت الإدارة العامة للمرور بحملة تفتيشية على منطقة كبد لضبط المخالفين والمركبات الفاقدة لشروط الأمن والمتانة وأسفرت عن تحرير(940) مخالفة مرورية مباشرة وتحويل شخص ليس لديه رخصة نهائياً وحجز (100) مركبة بجهاز الحاسب الآلي. وتؤكد الإدارة على استمرار الحملات الامنية والمرورية على كل مناطق البلاد للتصدي للخارجين عن القانون ومخالفي قانون وقواعد المرور، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال المرور والابلاغ الفوري عن اي مظاهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) او واتساب المرور(99324092).

