وطن النهار

واصلت الحسينيات والمجالس برنامجها لاقامة شعائر عاشوراء من شهر محرم الحرام 1444 هجري حيث احيت الليالي بالمحاضرات ومراسم العزاء والدعاء وشعائر اللطم وتوزيع البركة مع ازدياد واضحة وملموس لاعداد المعزين ورواد الحسينيات من كبار السن والشباب والنساء والاطفال وباجواء مؤمنة من قلب الجهات الامنية المسؤولة والمرور والاسعاف والاطفاء حرصا على تنظيم الدخول وخروج المعزين والحفاظ على سلامتهم.

الليلة الخامسة من عاشوراء ليلة مسلم بن عقيل سفير الحسين وابن عمه واول المستشهدين في ثورة الامام الحسين عليه السلام عندما أرسله الإمام عليه السلام الى أهل الكوفة لأخذ البيعة منهم،كانت ليلة حزينة وقصة للايثار والتضحية مازالت تدرس وتستذكر منذ اكثر من 1400 سنه هجرية، وكان مسلم بن عقيل وصل الكوفة فنزل في دار المختار بن أبي عبيد وهي التي تُدعى اليوم دار مسلم بن المسيب، وقيل إنه نزل في بيت هاني بن عروة، وعندما قُتل هاني بن عروة بلغ خبره مسلم بن عقيل فخرج بمن بايعه إلى حرب عبيد الله بن زياد، فتحصن منه بقصر دار الإمارة، واقتتل أصحابه وأصحاب مسلم، وجعل أصحاب عبيد الله الذين معه في القصر يتشرفون منه ويحذرون أصحاب مسلم، ولكي يفرّقوا أنصاره من حوله أخذوا يتوعدونهم بأجناد الشام، فلم يزالوا كذلك حتى جاء الليل.

بعد ذلك جعل أصحاب مسلم يتفرقون عنه، ويقول بعضهم لبعض: ما نصنع بتعجيل الفتنة أن نقعد في منازلنا وندع هؤلاء القوم حتى يصلح الله ذات بينهم، فلم يبق معه سوى عشرة أشخاص، فدخل مسلم المسجد ليصلي المغرب فتفرق العشرة عنه، ولمّا رأى مسلم ذلك خرج وحيداً في دروب الكوفة حتى وقف على باب امرأة يقال لها طوعة، فطلب منها ماءً فسقته، ثمّ استجارها فأجارته، فعلم به ولدها فوشى الخبر بطريقة إلى ابن زياد، فأحضر محمد بن الأشعث وضم إليه جماعة وأنفذه لاحضار مسلم.

وعندما وصلوا الى دار طوعة، وسمع مسلم وقع حوافر الخيل لبس درعه وركب فرسه وجعل يحارب أصحاب عبيد الله حتى قتل منهم جماعة، فناداه محمد بن الأشعث وقال: يا مسلم لك الأمان.

فقال مسلم: وأي أمان للغدرة الفجرة ثمّ أقبل يقاتلهم وتكاثروا عليه، وقد أثخن بالجراح، فطعنه رجل من خلفه، فخرّ إلى الأرض، فأُخذ أسيراً الى ابن زياد فأمر بكير بن حمران أن يصعد به إلى أعلى القصر فيقتله، فصعد به وهو يسبح الله تعالى ويستغفره ويصلّى على النبي صلي الله عليه وآله وسلم، فضرب عنقه ثمّ إنّ ابن زياد نصب رأس مسلم بن عقيل على الخشب بالكوفة وهو أول رأس نصب في الإسلام.وسحل هو وهاني بالاسواق ودفن في الكوفة

حسينية مسلم بن عقيل

واصلت حسينية مسلم بن عقيل (الرشيد) احياء ليالي عاشوراء من شهر محرم 1444 هجري حيث اقامت مجلسا بمناسبة استشهاد ابن عم الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل في الكوفة، حيث ارتقى المنبر الخطيب الشيخ احمد العجمي وتحدث في محاضرة حملت عنوان «اثر الدعاء للامام الحجة عليه السلام في العقيدة» واستهل حديثه برواية وردت عن الامام الحجة بن الحسن صلوات الله عليه عليها التوقيع الشريف لاسحاق بن يعقوب «واكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم، والسلام عليك يا اسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى»، وقد ركز ائمة الهدى عليهم السلام على قضية غيبة الامام ارواحنا فداه وهناك روايات كثيرة دلت على ذلك ونحن في زمن الغيبة ومن هذا المنطلق نقف على ثلاثة اسئلة، الاول هو ماهي تداعيات غيبة الحجة عليه السلام على الامة؟

وحينما نأتي على التداعيات نجدها كثيرة حيث ان غيبة النبي او الامام او الحجة تترك فراغا كبيرا في الامة وهذا يعتبر سببا للفتنة ونوع من الابتلاء والله اوجدنا في عالم لنبتلى فيه موضحا ان الله تعالى قال في محكم كتابه «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا» فلذلك في غيبة الامام الحجة تثار الكثير من الارهاصات والاشكالات والتشكيكات فيقال مثلا ما الحكمة من وجود امام غائب وما هو الداعي والفائدة من طول الغيبة، اضف الى ذلك انه ترفع رايات لايجاد الشكوك من اجل ان يجعل هذا الامر في دائرة التشكيك الى ان يؤدي الى فراغ الانسان وعدم الاعتقاد به عليه السلام.

واوضح العجمي ان مسألة غياب الحجة عليه السلام ليست مسألة عادية بل مسألة كبيرة وتترك فراغا لا يسده شيء ابدا ولفت الى السؤال الثاني بما ان غيبة الامام تترك هذا الاثر الكبير على الامة فهل يعقل ان الحجة عليه السلام يترك الامة هكذا دون ان يسلحها باسلحة يستطيع كل فرد اذا امتلكها ان يحافظ على استقامته وعقيدته، وقطعا ان الحجة عليه السلام الهادي للامة لا يترك اتباعه ابدا من دون تحصين، ولا بد ان ننوه على ان قضية غياب الحجة ليست قضية متعلقة بامة النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم فقط بل حتى الامم التي سبقتنا ابتليت بغياب الحجة من الانبياء الذين غابوا عن اقوامهم، والايات والروايات ذكرت غيبة بعض الانبياء مثل النبي ادريس عليه السلام وابراهيم ويوسف وموسى واخرون صلوات الله عليهم اجمعين، ومثال ذلك غيبة النبي موسى عليه السلام عن قومه عندما اعطاهم صمام الامان وخلف فيهم اخاه هارون عليه السلام ومضى الى ميقات ربه وعندما عاد ورغم الايات والبينات واذا بهم اتخذوا العجل من بعده وهم ظالمون.

سلاح الدعاء

واضاف: نحتاج الى سلاح واحد لنحافظ على عقيدتنا ونضمن لانفسنا حسن الخاتمة في هذا الزمن الذي يكون فيه القابض على دينه كالقابض على جمرة، وهو سلاح علمنا اياه ائمة الهدى وفي حديث الامام العسكري عليه السلام قال « والله ليغيبن غيبة لاينجوا فيها من الهلكة الا من ثبته الله عز وجل على القول بامامته، ووفقه فيها للدعاء بتعجيل الفرج» وهو السلاح الروحي والمعنوي الذي من خلاله يثبت الانسان على معتقدات ايمانه.

واشار الى التساؤل الثالث وما العلاقة بين العقيدة والدعاء، يعني كيف بالدعاء احافظ على عقيدتي،

موضحا ان التشكيكات والشبهات عندما تردنا فهي اما على المستوى العلمي واما على المستوى القلبي ولكل منهما منهجا خاصا بالتعاطي مع الاثارات مثلا بالجانب العلمي عندما تعتقد بامامة امير المؤمنين عليه السلام من باب العقيدة فيحتاج دليلاً قطعياً عليها فنرى البعض يستدل بحديث الغدير كدليل وعلميا القول «من كنت مولاه فهذا علي مولاه»، وهي بمعنى الاولوية ولا تحصر بالمحبة والنصرة لافتا الى وجود اثارات قلبية وهواجس ووساوس تحتاج الى تعامل خاص فمثلا الاعتقاد بوجود الله تعالى والعقل يقول الله موجود بالاستدلالات ولكن الخوف من وساوس القلب والتشكيك من خلاله ويبقى الدعاء هو المنجاة بان تطلب من الله تعالى ان يثبت قلبك بالدعاء والذكر.

