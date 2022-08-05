وطن النهار

قام محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي سالم الأصفر بجولة تفقدية لعدد من النقاط الأمنية في الحسينيات ومجالس العزاء في مناطق محافظتي العاصمة وحولي، وذلك للاطلاع على استعدادات الجهات المعنية.

والتقى الأصفر عدداً من القيادات المشاركة في تأمين المواطنين والمقيمين برفقة كل من مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة بالوكالة اللواء عبدالله الرجيب ومدير عام مديرية أمن محافظة حولي بالوكالة العميد زياد الخطيب، حيث استمع إلى شرح عن الخطة التنفيذية في المحافظتين ومستوى التنسيق بين القطاعات المشاركة كافة. كما التقى الأصفر عددا من المواطنين والمقيمين لتلمس متطلباتهم واحتياجاتهم خلال مناسبة شهر محرم.

وثمن الأصفر التوجيهات السديدة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، مؤكداً أهمية التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ كل ما من شأنه تفرقة المجتمع وشق الصف بين أبناء الوطن الواحد.

وأعرب عن تقديره وشكره للجهات المشاركة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقوة الإطفاء العام والمتطوعين لدى الدفاع المدني وتجاوبها مع المواطنين والمقيمين، مشدداً على ضرورة التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار خلال هذه الفترة، ومتمنياً من الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

